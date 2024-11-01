50 Jahre Pink Floyd's The Dark Side of the Moon - Live in Concert
19. Juli 2026
Das meistverkaufte Album von Pink Floyd LIVE mit Original-Mitgliedern die auf den Tourneen mitgewirkt haben! Great Gig in the Sky, Money, Us and Them, Time - tauchen Sie ein in die zeitlosen Rhythmen, die die Rockmusik neu geprägt haben. Einzigartige und eindringliche Melodien, tiefgründige Texte, einfach atemberaubend - erleben Sie Pink Floyds Magnum Opus wie nie zuvor.
Details zur Spielstätte:
Schloßberg 9, A-8010 Graz
Adresse: Schloßberg 9, A-8010 Graz
Telefon: +43 316 8008-9000
Fax: +43 316 8008-9025
Geodaten: 47.075, 15.4365
Termine: 50 Jahre Pink Floyd's The Dark Side of the Moon - Live in Concert - Kasematten