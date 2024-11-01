50 Jahre Pink Floyd's The Dark Side of the Moon - Live in Concert


Sommer am Berg

50 Jahre Pink Floyd's The Dark Side of the Moon - Live in Concert

Kasematten
19. Juli 2026
Das meistverkaufte Album von Pink Floyd LIVE mit Original-Mitgliedern die auf den Tourneen mitgewirkt haben! Great Gig in the Sky, Money, Us and Them, Time - tauchen Sie ein in die zeitlosen Rhythmen, die die Rockmusik neu geprägt haben. Einzigartige und eindringliche Melodien, tiefgründige Texte, einfach atemberaubend - erleben Sie Pink Floyds Magnum Opus wie nie zuvor.

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Details zur Spielstätte:
Kasematten
Schloßberg 9, A-8010 Graz
Im Rahmen des Festivals:
Sommer am Berg

Termine: 50 Jahre Pink Floyd's The Dark Side of the Moon - Live in Concert - Kasematten

Juli 2026
So. 19. Juli 2026
21:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 