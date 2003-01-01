01099

Es ist soweit: 01099 gehen wieder auf Tour und machen in insgesamt 20 Städten Halt! Die “extra aus Dresden angereist” - Tour startet Anfang Dezember 2025 und verspricht energiegeladene Abende, die keinen Stillstand erlauben.

Im Gepäck haben sie nicht nur ihre größten Hits, sondern auch ihr am 26.09. erscheinendes neues Album “orange”!