01099


Sommer am Berg

01099

Kasematten
13. März 2026
Es ist soweit: 01099 gehen wieder auf Tour und machen in insgesamt 20 Städten Halt! Die “extra aus Dresden angereist” - Tour startet Anfang Dezember 2025 und verspricht energiegeladene Abende, die keinen Stillstand erlauben.

Im Gepäck haben sie nicht nur ihre größten Hits, sondern auch ihr am 26.09. erscheinendes neues Album “orange”!

Details zur Spielstätte:
Kasematten
Schloßberg 9, A-8010 Graz
Im Rahmen des Festivals:
Sommer am Berg

Termine: 01099 - Kasematten

März 2026
Fr. 13. März 2026
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 