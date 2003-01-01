01099
13. März 2026
Es ist soweit: 01099 gehen wieder auf Tour und machen in insgesamt 20 Städten Halt! Die “extra aus Dresden angereist” - Tour startet Anfang Dezember 2025 und verspricht energiegeladene Abende, die keinen Stillstand erlauben.
Im Gepäck haben sie nicht nur ihre größten Hits, sondern auch ihr am 26.09. erscheinendes neues Album “orange”!
Details zur Spielstätte:
Schloßberg 9, A-8010 Graz
Adresse: Schloßberg 9, A-8010 Graz
Telefon: +43 316 8008-9000
Fax: +43 316 8008-9025
Geodaten: 47.075, 15.4365
Termine: 01099 - Kasematten