Ute Lemper & Vana Gierig

Rendezvous mit Marlene - Sie sei »die neue Marlene« - so umjubelt die Presse Ute Lemper, als sie im Alter von 23 Jahren als Sally Bowles in »Cabaret« brilliert. Marlene Dietrich war zu diesem Zeitpunkt 87 Jahre alt, lebte in ihrer Wohnung in Paris und hatte diese seit einem Jahrzehnt nicht verlassen.

Als sich Lemper in einem Brief für den Vergleich entschuldigt, erreicht sie ein Anruf: Am anderen Ende der Leitung ist die Dietrich. Und was sich dann entspinnt, ist ein Gespräch zwischen einer jungen Künstlerin am Anfang ihrer Karriere und der Grande Dame des deutschen Schauspiels über ihr Leben, ihre Arbeit und ihren Stil, ihre komplizierte Beziehung zu Deutschland, ihre Liebe und ihre Freiheit als Frau.

Viele Jahre später beschloss Ute Lemper nun, die große Künstlerin in einer Show zu ehren, die auf der wahren Geschichte ihres Telefonats mit Marlene basiert. Lemper beleuchtet dabei den ganz persönlichen Lebensweg der Schauspielikone, berichtet über manch fesselnde Geheimnisse ihres Lebens und begeistert mit ihren legendären Liedern.

»Ein außergewöhnlicher, unvergesslicher Abend mit einer unvergleichlichen Künstlerin auf dem Höhepunkt ihres Könnens. »Rendezvous mit Marlene« sollte auf keinen Fall verpasst werden!«

- Musical Theatre Review

Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.

