TROJA FOREVER - Fox On Ice mit Georg Danek und Michael Köhlmeier

Die Performance-Band Fox On Ice zeigt vor der Uraufführung in Troja/Canakkale einen Teil ihres neuen, internationalen Musiktheaterprojekts POLYXENA. Eine musikalisch-filmische Neuinterpretation des Mythos mit den Homer-Kennern Georg Danek und Michael Köhlmeier.

Nach dem internationalen Erfolg von „Orlando Trip“ entwickelt Fox On Ice den zweiten Teil ihrer Trilogie über europäische Mythen: POLYXENA. Die „Ilias“ von Homer wird aus weiblicher, zeitgenössischer Perspektive erzählt und fügt sich zu einer bildstarken Konzert-Performance, die Musik, Theater, Literatur und Film verbindet.

Mit TROJA FOREVER werden erstmals eine Auswahl der Songs und Visuals vor der Uraufführung in Cannakale/Troja gezeigt sowie Geheimnisse um die rätselhafte Frauenfigur Polyxena und einen der spektakulärsten Funde der jüngeren Archäologiegeschichte gelüftet.

Die herausragenden Homer-Experten Michael Köhlmeier und Georg Danek analysieren mit uns Homers zeitloses Epos über die sinnlose Zerstörung der Stadt Troja durch einen grausamen und kindischen Krieg. Ikonische Held:innen, Geschichten, Szenen und Bilder werden neu und lebendig beleuchtet.