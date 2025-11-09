Thomas Brezina - Lieben, Lachen, anders machen

Eine Anleitung für ein Leben voller Freude - Seinen Weg, seine Erfahrungen, seine guten und seine schlechten Zeiten und wie er zu einem erfüllten Leben gefunden hat erzählt Thomas Brezina in einer unterhaltsamen Geschichte, die Mut macht und so manche Anregung für das eigene Leben bringt.

Keine Comedy, aber viel zu lachen. Kein Vortrag, aber viele Gedankenanstösse, die schon zahlreiche neue Türen geöffnet haben. Persönlich wie nie zuvor und mit überraschenden Wendungen erzählt Thomas Brezina unterstützt durch intime, berührende Fotografien aus seinem Leben.

Ein Programm, wie kein anderes.

Unverwechselbar. Einfach Thomas Brezina.

Zur Person:

Thomas Brezina zählt zu den bekanntesten und beliebtesten Persönlichkeiten in Österreich. Mit seinen über 600 Büchern, Podcasts und Social-Media-Beiträgen inspiriert er seine Fans mit persönlichen Geschichten, Erfahrungen und Einsichten. Nun hat er einen ganz besonderen Abend zusammengestellt, an dem er unverblümt, offen und sehr privat aus seinem Leben erzählt. Was hat er alles erlebt und was hat er daraus gelernt?