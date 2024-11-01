SPRITZER NIGHT - Mini & Claus mit Band

Für diesen besonderen Abend präsentieren Mini & Claus ein außergewöhnliches Programm: ihre musikalischen Helden. Eine handverlesene Auswahl ihrer persönlichen Lieblingssongs bringen sie gemeinsam mit Band auf die Bühne. Freuen Sie sich auf ein Konzerterlebnis voller Überraschungen, großer Hits und echter Live-Energie.
Genießen Sie dazu Spritzer, Bier und klassische Heurigenküche und erleben Sie einen Sommerabend voller Musik, Geselligkeit und ausgelassener Stimmung über den Dächern der Stadt.
Lasset die Party beginnen!
|August 2026
|Sa. 22. Aug. 2026
19:30 Uhr
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