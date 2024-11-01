SPRITZER NIGHT - Mini & Claus mit Band


SPRITZER NIGHT - Mini & Claus mit Band

Kasematten Wiener Neustadt
22. Aug. 2026
Rooftop Rendezvous - Lebenslust, Freude und Energie – dafür stehen Mini & Claus. Ihre Auftritte sind bekannt für mitreißende Live-Momente und eine Atmosphäre, die das Publikum sofort in Partylaune versetzt.

Für diesen besonderen Abend präsentieren Mini & Claus ein außergewöhnliches Programm: ihre musikalischen Helden. Eine handverlesene Auswahl ihrer persönlichen Lieblingssongs bringen sie gemeinsam mit Band auf die Bühne. Freuen Sie sich auf ein Konzerterlebnis voller Überraschungen, großer Hits und echter Live-Energie.

Genießen Sie dazu Spritzer, Bier und klassische Heurigenküche und erleben Sie einen Sommerabend voller Musik, Geselligkeit und ausgelassener Stimmung über den Dächern der Stadt.

Lasset die Party beginnen!

Details zur Spielstätte:
Kasematten Wiener Neustadt
Bahngasse 27, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: SPRITZER NIGHT - Mini & Claus mit Band - Kasematten Wiener Neustadt

August 2026
Sa. 22. Aug. 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 