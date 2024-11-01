SPRITZER NIGHT - Mini & Claus mit Band

Rooftop Rendezvous - Lebenslust, Freude und Energie – dafür stehen Mini & Claus. Ihre Auftritte sind bekannt für mitreißende Live-Momente und eine Atmosphäre, die das Publikum sofort in Partylaune versetzt.

Für diesen besonderen Abend präsentieren Mini & Claus ein außergewöhnliches Programm: ihre musikalischen Helden. Eine handverlesene Auswahl ihrer persönlichen Lieblingssongs bringen sie gemeinsam mit Band auf die Bühne. Freuen Sie sich auf ein Konzerterlebnis voller Überraschungen, großer Hits und echter Live-Energie.

Genießen Sie dazu Spritzer, Bier und klassische Heurigenküche und erleben Sie einen Sommerabend voller Musik, Geselligkeit und ausgelassener Stimmung über den Dächern der Stadt.

Lasset die Party beginnen!