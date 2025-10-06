Senta Berger & Florian Krumpöck

Alfred Polgar - Sie und Er - oder die Himmelsmacht. Alfred Polgar, Kurt Tucholsky und Erich Kästner - allesamt große Schriftsteller, und ebenso umtriebige Charmeure mit einem notorisch turbulenten Liebesleben.

Gerade von ihnen stammen die ironischen und manchmal auch leicht boshaften Kommentare, mit denen Senta Berger das Beziehungsleben von Mann und Frau skizziert: Pikant entblößt sie die Lächerlichkeit der Liebenden, seziert ihre ewigen Spannungen und die Distanz zwischen dem, was gesagt, und dem, was gedacht wird.

In der Interpretation der Grande Dame wohnt den literarischen Miniaturen dabei immer ein Funke Wahrheit inne - etwa, wie es Polgar selbst pointiert auf den Punkt brachte: »In der Liebe ist es besser, Zwei zu bleiben, anstatt - wie es die festlich-erotische Formel verlangt - Eins zu werden.«

Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.

