SALSA NIGHT - Corcovado Salsa Club & Luison de Armas

Rooftop Rendezvous - Feurige Rhythmen, pulsierende Beats und echtes Caribbean-Feeling: Die Salsa Night bringt pure Latin-Energie auf die Bühne. Der Corcovado Salsa Club zählt zu den energiegeladensten Latin-Bands Österreichs und begeistert mit mitreißenden Live-Shows voller Salsa, Merengue und Bachata.

Die international besetzte Formation mit Musikern aus Kolumbien, Brasilien, Venezuela und Kuba verbindet authentische Latin-Grooves mit einer kraftvollen Bühnenpräsenz und lädt zum Tanzen und Feiern ein.

Für dieses Open-Air-Konzert wird die Band durch den kubanischen Sänger Luison de Armas als Special Guest verstärkt, gemeinsam versprechen sie einen Abend voller tropischer Rhythmen, leidenschaftlicher Musik und echter Caribbean Vibes.

Genießen Sie dazu Tacos, Nachos, Latin Streetfood und sommerliche Cocktails – und lassen Sie sich von der einzigartigen Atmosphäre einer echten Latin-Fiesta mitreißen.

Motto des Abends: Lasst die Tanzfläche vibrieren!

Gratis Salsa-Workshop inklusive

Zum Auftakt des Abends lädt das SalsaLaBor (die Salsa- & Bachata-Tanzschule aus Wiener Neustadt) von 19.00 bis 19.30 Uhr zu einem kostenlosen Salsa-Workshop ein und begleitet tänzerisch den Abend.