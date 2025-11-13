Peter und der Wolf 2.0

Es ist das berühmteste musikalische Märchen aller Zeiten – und jedes Kind kennt die unvergesslichen Melodien von Sergei Prokofjew! Doch was wäre, wenn Peter, der Vogel, die Katze, der Großvater und der Wolf heute ihre ganz eigene Klangwelt hätten? Das White Lake Collective und die einzigartige Sandkünstlerin Anna Vidyaykina haben sich die Geschichte vorgeknöpft, um sie gemeinsam neu zu interpretieren.

PROGRAMM

Nach den erfolgreichen Produktionen Lost Skin und Der Kleine Prinz präsentiert der Künstlerpool erneut ein innovatives und beeindruckendes Meisterwerk, das die Grenzen zwischen Musik, Kunst und Erzählung sprengt. Bereit, die Geschichte von Peter und seinem Wolf in einer neuen Dimension zu erleben? ARTISTS

Sandanimation: Anna Vidyaykina

Violine, Komposition: Florian Willeitner

Viola, Gitarre, Gesang, Komposition: Nina Kazourian

Violoncello, Gesang, Komposition: Marie Spaemann

Klarinette, Gesang, Komposition: Christoph Zimper

Klavier, Komposition: Alex Wienand

Erzählerin: Daniela Knaller