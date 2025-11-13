Peter und der Wolf 2.0


Kasematten Wiener Neustadt
13. Nov. 2025
Es ist das berühmteste musikalische Märchen aller Zeiten – und jedes Kind kennt die unvergesslichen Melodien von Sergei Prokofjew! Doch was wäre, wenn Peter, der Vogel, die Katze, der Großvater und der Wolf heute ihre ganz eigene Klangwelt hätten? Das White Lake Collective und die einzigartige Sandkünstlerin Anna Vidyaykina haben sich die Geschichte vorgeknöpft, um sie gemeinsam neu zu interpretieren.

PROGRAMM
Nach den erfolgreichen Produktionen Lost Skin und Der Kleine Prinz präsentiert der Künstlerpool erneut ein innovatives und beeindruckendes Meisterwerk, das die Grenzen zwischen Musik, Kunst und Erzählung sprengt. Bereit, die Geschichte von Peter und seinem Wolf in einer neuen Dimension zu erleben?

ARTISTS
Sandanimation: Anna Vidyaykina
Violine, Komposition: Florian Willeitner
Viola, Gitarre, Gesang, Komposition: Nina Kazourian
Violoncello, Gesang, Komposition: Marie Spaemann
Klarinette, Gesang, Komposition: Christoph Zimper
Klavier, Komposition: Alex Wienand
Erzählerin: Daniela Knaller

Details zur Spielstätte:
Kasematten Wiener Neustadt
Bahngasse 27, A-2700 Wiener Neustadt
Im Rahmen des Festivals:
19:30 Uhr
 