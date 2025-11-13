Peter und der Wolf 2.0

PROGRAMM
Nach den erfolgreichen Produktionen Lost Skin und Der Kleine Prinz präsentiert der Künstlerpool erneut ein innovatives und beeindruckendes Meisterwerk, das die Grenzen zwischen Musik, Kunst und Erzählung sprengt. Bereit, die Geschichte von Peter und seinem Wolf in einer neuen Dimension zu erleben?
ARTISTS
Sandanimation: Anna Vidyaykina
Violine, Komposition: Florian Willeitner
Viola, Gitarre, Gesang, Komposition: Nina Kazourian
Violoncello, Gesang, Komposition: Marie Spaemann
Klarinette, Gesang, Komposition: Christoph Zimper
Klavier, Komposition: Alex Wienand
Erzählerin: Daniela Knaller
|November 2025
|Do. 13. Nov. 2025
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen