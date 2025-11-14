Persian Ecstatic Dance

Nur für Experimentierfreudige! Vergessen Sie alles, was Sie über Konzerte wissen, und lassen Sie sich auf freien Tanz und grenzenlose Kreativität ein! Die Veranstalter verlassen die Welt aller bisherigen Milch x Honig-Formate und tauchen gemeinsam in das Universum des „Ecstatic Dance“ ein.

PROGRAMM

Es entsteht ein Raum voller Energie und Gemeinschaft, in dem Sie im Hier und Jetzt sein können. Ohne feste Regeln – außer, dass die Teilnehmer:innen auf Sprechen und Alkohol verzichten. Der Fokus liegt auf dem Loslassen, dem Eintauchen in den Moment und der Musik! Anstelle von DJs führen an diesem Abend herausragende iranische Musikerinnen diese musikalische Reise, die teils komponiert, teils improvisiert ist. Noch einmal: An diesem Abend bieten die Veranstalter kein Konzert im gewohnten Sinne, sondern eine Möglichkeit, grenzenlos zu tanzen und Begrenzungen – auszuschwitzen! ARTISTS

Werden noch bekanntgegeben