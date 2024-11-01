Gewinnen Sie 20 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt: Der Grüne Kakadu (Stummfilm, Wien 1932) mit Live-Musik von Sascha Peres und der Wiener Brut
PENTHESILEA - Heinrich von Kleist / Wortwiege


PENTHESILEA - Heinrich von Kleist / Wortwiege

Kasematten Wiener Neustadt
27. Feb. bis 21. März 2026
Eines der gewaltigsten Werke der Theaterliteratur: Penthesilea, die Königin der Amazonen, und Griechenheld Achilles treffen und verlieben sich ineinander am ungünstigsten aller Orte – dem Schlachtfeld. Ihre persönliche Gefühlswelt stellt die rechtliche Ordnung der Gesellschaften, an deren Spitze sie stehen, wortwörtlich auf die Zerreißprobe.

Mitten im Trojanischen Krieg erscheint wie aus dem Nichts ein fremdes Heer, das ausschließlich aus Kriegerinnen besteht. Die Griechen halten die Frauen für potenzielle Verbündete, doch zu ihrem Erstaunen bekämpfen die Amazonen sowohl sie selbst als auch ihre trojanischen Feinde. Als Penthesilea, Königin der Amazonen, den griechischen Helden Achilles erblickt, sind beide nicht mehr zu trennen: Gegen jede Vernunft stürzen sie sich in einen Zweikampf, der alle Regeln bricht und die Ordnung der Politik und der Gefühle gleichermaßen gefährdet.
In diesem Sturm aus blutiger Begierde und unbändiger Leidenschaft erzählt Kleist eine der ungeheuerlichsten Liebesgeschichten des Theaterkanons in einer einzigartigen Sprache, die jede Regung und jeden Abgrund schonungslos offenlegt. Über Lager und Geschlechter hinweg zeigt er das Bild einer Menschheit, die jenseits von Gut und Böse mit unfassbaren Kräften ringt, die sie in und um sich selbst entdeckt.

Die Wortwiege zeigt das unkonventionelle mythologische Drama von Heinrich von Kleist, das erst zwei Generationen nach dem Tod des Autors auf die Bühne gebracht wurde, in einer Fassung für drei Schauspieler:innen. Regie führt Jérôme Junod, zuhause in klassischen Texten und nun auch als Spielleiter in der Wortwiege.

Details zur Spielstätte:
Kasematten Wiener Neustadt
Bahngasse 27, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: PENTHESILEA - Heinrich von Kleist / Wortwiege - Kasematten Wiener Neustadt

Februar 2026
Fr. 27. Feb. 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
März 2026
So. 1. März 2026
15:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 4. März 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 7. März 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Mi. 11. März 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Fr. 13. März 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
So. 15. März 2026
15:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Di. 17. März 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 19. März 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 21. März 2026
15:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 