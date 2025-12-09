Marianne Sägebrecht & Simeon Goshev

Eine LiteraTOUR von Säge bis Brecht - Gradlinig, offen und humorvoll, und das alles stets mit einem köstlichen Schuss Selbstironie - dafür steht Marianne Sägebrecht als Schauspielerin, als Autorin und auf der Bühne sowie mit ihrem eigens ausgewählten Literatur-Programm.

Autobiografisches, Anekdoten und »Lebensweisheiten« verflechten sich dabei nahtlos mit lyrisch Bekanntem und Provokantem - eine Mischung, die sich genüsslich an die Umgebung Ihrer Heimat Bayern anpasst: So erklimmt Sägebrecht die luftigen Höhen des Humors, besteigt die Spitzen der Literatur und gibt einen Ausblick in ihr eigenes Leben als Künstlerin, ausgestattet mit zünftig bayerischem Pragmatismus und einer ordentlichen Portion Witz.

Dass er diesen Witz auch musikalisch zu unterstreichen vermag, wird der junge bulgarische Pianist Simeon Goshev am Bösendorfer Flügel unter Beweis stellen.

Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.

Ermäßigungen:

10% - Ö1 Club

10% - Kulturverein Semmering

50% - Behinderung (Rollstuhl über 02622 373 311 buchen)

50% - 1x Begleitperson von Behinderung

50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre