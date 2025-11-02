Maria Köstlinger, Jürgen Maurer & Hanna Bachmann

Wien in Dur und Moll - »Mögest du in interessanten Zeiten leben... «. Ein Blick in die aktuellen Weltgeschehnisse lässt manchen unwillkürlich an dieses oft zitierte chinesische Fluchwort denken.

Wie das Wien der Vergangenheit den Fährnissen solcher Zeiten mit Humor und unverwechselbarem Charme begegnete, präsentiert das Schauspielerpaar Köstlinger-Maurer in gewohnt launiger Manier in ihrem neuen Programm Wien in Dur und Moll.

Beinahe vergessene ChronistInnen Wiens von der Jahrhundertwende bis in die erste Republik, wie beispielsweise Ludwig Hirschfeld und Eduard Pötzl, kommen da zu Wort, aber auch die Memoiren einer legendären Wiener Toilettenfrau dürfen natürlich nicht fehlen. Bekanntere Protagonisten der Wiener Kaffeehausliteratur und des Kabaretts vervollständigen das heiter-komisch bis sentimentale Bouquet, zu dem Karl Farkas wohl nichts besseres zu sagen gewusst hätte als: »Schauen sie sich das an!«

Kongenial assistiert dabei die vielseitige junge, aus Vorarlberg stammende und in Wien lebende Pianistin Hanna Bachmann.

Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.

Ermäßigungen:

10% - Ö1 Club

10% - Kulturverein Semmering

50% - Behinderung (Rollstuhlplatz über 02622 373 311 buchen)

50% - 1x Begleitperson von Behinderung

50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre