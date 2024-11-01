Jazz am Dach - Tag 2 - Open Air

Wieder, Gansch & Paul und BORG.big.band - Erleben Sie zwei unvergessliche Abende voller mitreißender Jazz- und Soul-Klänge – und das in einer Location, die an Charme kaum zu übertreffen ist. Über den Dächern von Wiener Neustadt.

Den Auftakt macht die BORG.big.band, Wiener Neustädter Lokalmatadoren, durften ihre Passion für Big Band Jazz mittlerweile bereits mehrmals beim Jazzfestival "Jazz am Dach" im open-Air Setting am Dach der Kasematten beweisen. Gelernt wird von den Besten. Die jungen Musiker:innen standen bereits mit Alois Eberl, Gerald Gradwohl, PAENDA, Ed Neumeister, Slampoetin Yasmo oder Fabian Rucker auf der Bühne. Eine Konzertreise führte Sie im vergangenen Jahr nach Stuttgart wo sie Klaus Graf, Altsaxophonist der SWR Big Band unter seine Fittiche nahm. Diesmal musizieren sie mit Trompetengröße Thomas Gansch.

Den krönenden Abschluss des Festivals liefern "Wieder, Gansch & Paul" – eine Band mit den großen Namen Albert Wieder, Thomas Gansch und Leonhard Paul und noch größerer Spielfreude: George Michael, Franz Schubert, Chuck Mangione, Johann Strauß, Toots Thielemans, Udo Jürgens, Henry Mancini, Billy Joel und und und.... Bass, Melodie und Harmonie. Mehr braucht man nicht. Man könnte auch "Earth, Wind and Fire" sagen - das ist aber schon vergeben - drum wollen wir’s "Wieder, Gansch & Paul" nennen!

FREIE PLATZWAHL:

Mit dem Kauf der Eintrittskarte können Sie entweder stehend oder sitzend dem Konzert beiwohnen.

BEI SCHLECHTWETTER:

Bei unsicherer Wetterlage findet die Veranstaltung an beiden Tagen indoor in der Neuen Bastei in den Kasematten statt. Bei Abbruch der Veranstaltung auf der Dachterrasse (z.B. Gewitter) nach mehr als 50% der Spielzeit, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Eintrittspreises.

KEINE STEHPLÄTZE AN DER ABENDKASSA:

Wenn bis zum Konzertabend alle Tickets im Vorverkauf bereits ausverkauft sind, gibt es keine zusätzlichen Tickets mehr an der Abendkassa.

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