IBIZIA NIGHT - tomX and band

Rooftop Rendezvous - Die Dachterrasse der Kasematten verwandelt sich für eine Nacht in eine sommerliche Ibiza-Lounge. Thomas Gensthaler (tomX) präsentiert sich dieses Mal gemeinsam mit Band und lädt zu einer außergewöhnlichen Ibiza Night voller entspannter Afterwork-Vibes.

Mit atmosphärischen Sounds, lässigen Beats und der unverwechselbaren Magie des Saxophons entsteht ein Abend, der zum Chillen, Genießen und Eintauchen in sommerliche Klangwelten einlädt. Zwischen Lounge, Chill-out und groovigen Live-Improvisationen entfaltet sich ein musikalischer Soundtrack für einen perfekten Sommerabend über den Dächern der Stadt. Dazu erwarten die Gäste Mezze, coole Drinks und das einzigartige Ambiente der Kasematten Dachterrasse. Eine Kombination, die Sound, Stimmung und Sommerflair auf besondere Weise verbindet.

Ein Abend zum Abschalten, Ankommen und Genießen.

tomX mit Band:

Thomas Gensthaler – Saxophon

Gregor Huber – DJ / Keyboard

Gerald Gradwohl – Gitarre

Christoph Reinmüller - Percussion