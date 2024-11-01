IBIZIA NIGHT - tomX and band


IBIZIA NIGHT - tomX and band

Kasematten Wiener Neustadt
20. Aug. 2026
Rooftop Rendezvous - Die Dachterrasse der Kasematten verwandelt sich für eine Nacht in eine sommerliche Ibiza-Lounge. Thomas Gensthaler (tomX) präsentiert sich dieses Mal gemeinsam mit Band und lädt zu einer außergewöhnlichen Ibiza Night voller entspannter Afterwork-Vibes.

Mit atmosphärischen Sounds, lässigen Beats und der unverwechselbaren Magie des Saxophons entsteht ein Abend, der zum Chillen, Genießen und Eintauchen in sommerliche Klangwelten einlädt. Zwischen Lounge, Chill-out und groovigen Live-Improvisationen entfaltet sich ein musikalischer Soundtrack für einen perfekten Sommerabend über den Dächern der Stadt. Dazu erwarten die Gäste Mezze, coole Drinks und das einzigartige Ambiente der Kasematten Dachterrasse. Eine Kombination, die Sound, Stimmung und Sommerflair auf besondere Weise verbindet.

Ein Abend zum Abschalten, Ankommen und Genießen.

tomX mit Band:
Thomas Gensthaler – Saxophon
Gregor Huber – DJ / Keyboard
Gerald Gradwohl – Gitarre
Christoph Reinmüller - Percussion

Details zur Spielstätte:
Kasematten Wiener Neustadt
Bahngasse 27, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: IBIZIA NIGHT - tomX and band - Kasematten Wiener Neustadt

August 2026
Do. 20. Aug. 2026
19:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 