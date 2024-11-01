IBIZIA NIGHT - tomX and band

Mit atmosphärischen Sounds, lässigen Beats und der unverwechselbaren Magie des Saxophons entsteht ein Abend, der zum Chillen, Genießen und Eintauchen in sommerliche Klangwelten einlädt. Zwischen Lounge, Chill-out und groovigen Live-Improvisationen entfaltet sich ein musikalischer Soundtrack für einen perfekten Sommerabend über den Dächern der Stadt. Dazu erwarten die Gäste Mezze, coole Drinks und das einzigartige Ambiente der Kasematten Dachterrasse. Eine Kombination, die Sound, Stimmung und Sommerflair auf besondere Weise verbindet.
Ein Abend zum Abschalten, Ankommen und Genießen.
tomX mit Band:
Thomas Gensthaler – Saxophon
Gregor Huber – DJ / Keyboard
Gerald Gradwohl – Gitarre
Christoph Reinmüller - Percussion
|August 2026
|Do. 20. Aug. 2026
19:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen