Die liederlichen Ladycops - Ein musikalisch-literarischer Leichenschmaus!

Nichts Menschliches ist ihnen fremd. Die drei bekannten Ladycops haben als Protagonistinnen des beliebtesten TV-Genres jahrelang die deutschsprachige Krimilandschaft geprägt. Nun wagen sie einen Schritt in die Welt des Verbrechens und wechseln für 90 Minuten, die wie im Flug vergehen, die Seiten. Drei TV-Kommissarinnen a.D. — Kristina Sprenger, Julia Cencig (beide SOKO Kitzbühel) und Sylvia Haider (Doppelter Einsatz, Tatort) — servieren einen literarisch-musikalischen Leichenschmaus jenseits von Gesetz und Moral. Begleitet werden sie vom unbescholtenen Musiker Helmut Stippich.

In diesem spannenden und klugen Abend tanzen sie und singen sie und sie zeigen, dass das Morden in der Literatur seit jeher seinen festen Platz hat. „Heite grab ma Dode aus“ von Voodoo Jürgens, „Der Frauenmörderwurm“ von Georg Danzer und „Das Geburtstagsgeschenk“ von Ludwig Hirsch und andere beliebte Lieder lockern die sehr spritzig zusammengestellte Collage von Geschichten auf, erzählt von Roald Dahl, von Thomas Bernhard und H.C. Artmann, von Erich Kästner bis Gerhard Rühm. Und immer wieder Georg Kreisler mit seinen satirischen literarisch, musikalischen Streiflichtern in die Abgründe der menschlichen Existenz.

Zum Mords-Menu mit garantiert tödlichen Unverträglichkeiten gehören auch Texte, Gedichte und Lieder von Frank Wedekind, Berthold Brecht und Wolf Biermann, deutschsprachige Literatur vom Feinsten. Sie werden sich amüsieren, sie werden erschaudern und staunen.

Die Mitwirkenden:

Julia Cencig

Sylvia Haider

Kristina Sprenger

und Helmut Stippich