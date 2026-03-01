BROKE’N; an odd Messiah - Korhan Basaran (Company RAu)

Nico Dorigatti erzählt in Korhan Basarans neuem Stück als metaphorischer gefallener Engel vom Schmerz einer zerbrochenen Welt. Bewegend, aufwühlend, sprachlos. Körpertheater, Visual Design, Tanz und Musik verschmelzen zu einem berührenden Bühnenerlebnis besonderer Art, das über Sprache hinaus eine zutiefst bewegende Geschichte erlebbar macht:

Eine Figur erscheint – eine Metapher für einen gefallenen Engel mit gebrochenen Flügeln – sie ist eine biblische Präsenz, lebendig. Sie legt Zeugnis ab von der Ungerechtigkeit und Gewalt der Welt und weint. Dieser seltsame Messias trägt dringende Botschaften für die Menschheit in sich – Botschaften, die aus Trauer, Widerstandsfähigkeit und der Suche nach Sinn in zerbrochenen Zeiten entstanden sind.

Korhan Basaran, türkischer Tänzer, Performer und Choreograph, zeigte seine Arbeiten weltweit und – unter begeisterter Aufnahme von Publikum und Presse – auch am Wortwiege Festival 2023. Nach der Solo-Performance „Dido - Queen of Carthage“ kehrt er mit einer Figur, die er vor Jahren erstmals zum Leben erweckt hat, ans Wortwiege Festival zurück. Heute interpretiert er sie in Zusammenarbeit mit Nico Dorigatti und Ataman Girisken vor dem Hintergrund unserer gegenwärtigen Welt neu.