Birgit Minichmayr, Claire Elisabeth Craig & Florian Krumpöck

"Du bist meiner unwürdig – Aus dem Tagebuch der Alma Mahler" - „Steigbügelhalterin” diverser Genies, unterdrückte Komponistin, toxische Liebhaberin und das „heilige Monster” der Jahrhundertwende: Burgtheater-Star Birgit Minichmayr lässt Alma Mahler-Werfel in all ihren Facetten und Widersprüchlichkeiten wieder auferstehen – so schillernd, scharfsinnig, erotomanisch, aber auch bösartig, wie sie tatsächlich war.

Birgit Minichmayr

Claire Elisabeth Craig, Sopran

