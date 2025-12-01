Axel Zwingenberger - Boogie Woogie Solo


Bösendorfer Festival Wiener Neustadt

Kasematten Wiener Neustadt
16. Dez. 2025
Wenn sich Axel Zwingenberger ans Klavier setzt, dann glühen die Tasten und es geht heiß her – nun betritt der „Boogiemeister of the world“, wie ihn die britische Presse nennt, erneut die Bühne der Wiener Neustädter Kasematten, um dem Publikum mit einer ordentlichen Portion Schwung und Feuer einzuheizen und den Bösendorfer Flügel zum Glühen zu bringen.

Eine Veranstaltung im Rahmen des Bösendorfer Festivals Wiener Neustadt.

Ermäßigungen:
10% - Ö1 Club
10% - Kulturverein Semmering
50% - Behinderung (Rollstuhlplatz über 02622 373 311 buchen)
50% - 1x Begleitperson von Behinderung
50% - Kinder und Jugendliche bis 26 Jahre

Details zur Spielstätte:
Bahngasse 27, A-2700 Wiener Neustadt
Im Rahmen des Festivals:
Dezember 2025
