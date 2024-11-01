Arsen und Spitzenhäubchen

Was könnte man der lieben Mutter besseres schenken als ... einen vergnüglichen Theaternachmittag. Diese vergnügliche Kriminalkomödie stammt aus dem Jahr 1941 und erfreut sich seit damals größter Beliebtheit. Verfilmt wurde die Handlung mit Gary Grant in der Hauptrolle. In der Geschichte lernen die Besucher:innen entzückende Ladies kennen, die beliebt sind und mildtätig in ihrem sozialen Engagement, die Unschuld in Person?