Arsen und Spitzenhäubchen

Denn ihr Neffe Mortimer, der seinen geliebten Tanten einen Besuch abstatten möchte, entdeckt im Wohnzimmer nicht nur die liebevoll gepflegten Pflanzen, sondern mittendrin eine Leiche. Er versucht nun alles in geordnete Bahnen zu lenken und erreicht das genaue Gegenteil - rasante Verwicklungen und turbulente Situationen. Anstatt den Knoten zu lösen verwickelt sich das Geschehen immer mehr. Das skurrile vergnügliche Chaos nimmt seinen Lauf.
Regie: Dagmar Leitner
Wr. Neustädter Comedienbande
|Mai 2026
|So. 10. Mai 2026
17:00 Uhr
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