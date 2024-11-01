Arsen und Spitzenhäubchen


Arsen und Spitzenhäubchen

Kasematten Wiener Neustadt
10. Mai 2026
Was könnte man der lieben Mutter besseres schenken als ... einen vergnüglichen Theaternachmittag. Diese vergnügliche Kriminalkomödie stammt aus dem Jahr 1941 und erfreut sich seit damals größter Beliebtheit. Verfilmt wurde die Handlung mit Gary Grant in der Hauptrolle. In der Geschichte lernen die Besucher:innen entzückende Ladies kennen, die beliebt sind und mildtätig in ihrem sozialen Engagement, die Unschuld in Person?

Denn ihr Neffe Mortimer, der seinen geliebten Tanten einen Besuch abstatten möchte, entdeckt im Wohnzimmer nicht nur die liebevoll gepflegten Pflanzen, sondern mittendrin eine Leiche. Er versucht nun alles in geordnete Bahnen zu lenken und erreicht das genaue Gegenteil - rasante Verwicklungen und turbulente Situationen. Anstatt den Knoten zu lösen verwickelt sich das Geschehen immer mehr. Das skurrile vergnügliche Chaos nimmt seinen Lauf.

Regie: Dagmar Leitner
Wr. Neustädter Comedienbande

Details zur Spielstätte:
Kasematten Wiener Neustadt
Bahngasse 27, A-2700 Wiener Neustadt

Termine: Arsen und Spitzenhäubchen - Kasematten Wiener Neustadt

Mai 2026
So. 10. Mai 2026
17:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 