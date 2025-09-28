Von Mäusen und Menschen
18. Sept. bis 30. Nov. 2025
Als ungleiches Paar ziehen die Wanderarbeiter Lennie und George durch das ländliche Kalifornien. Im Schatten der Großen Depression träumen sie von einem Stück Land, das ihnen gehört. Doch der American Dream ist schon für andere reserviert, und George kann Lennie nicht davor bewahren, immer wieder in neue Schwierigkeiten zu geraten…
John Steinbeck beschreibt in seinem zeitlosen Meisterwerk eine Gesellschaft, in der unerbittlich das Recht des Stärkeren gilt und die ohnehin schon Unterdrückten immer weiter gegeneinander aufgehetzt und in die Einsamkeit getrieben werden. Gleichzeitig ist es eine berührende Geschichte über eine Freundschaft gegen jede Wahrscheinlichkeit – und über das zärtliche Versprechen vom Glück, das immer dann möglich scheint, wenn man gemeinsam hofft und die Fantasie der Wirklichkeit trotzt.
Der spätere Nobelpreisträger Steinbeck war in jungen Jahren selbst als Wanderarbeiter tätig. Sein Roman Von Mäusen und Menschen, 1937 erschienen, war bereits in seiner ursprünglichen Konzeption als Drehbuch bzw. Theaterstück gedacht und wurde mehrfach verfilmt.
Deutsch von Katrin Janecke und Günter Blöcker
Bearbeitung von Torsten Fischer
Ein Mann geht kaputt, wenn er niemanden hat. Egal wen, Hauptsache er hat jemanden. Er wird sonst einsam und er wird krank.
Details zur Spielstätte:
Rotenturmstraße 20, A-1010 Wien
Telefon: +43 1 42700-300
Termine: Von Mäusen und Menschen - Kammerspiele
|September 2025
|So. 28. Sept. 2025
15:00 Uhr
Kammerspiele, Rotenturmstraße 20, A-1010 Wien
|Oktober 2025
|Do. 2. Okt. 2025
18:00 Uhr
Kammerspiele, Rotenturmstraße 20, A-1010 Wien
|Fr. 3. Okt. 2025
19:30 Uhr
Kammerspiele, Rotenturmstraße 20, A-1010 Wien
|Sa. 4. Okt. 2025
19:30 Uhr
Kammerspiele, Rotenturmstraße 20, A-1010 Wien
|So. 5. Okt. 2025
15:00 Uhr
Kammerspiele, Rotenturmstraße 20, A-1010 Wien
|Sa. 25. Okt. 2025
19:30 Uhr
Kammerspiele, Rotenturmstraße 20, A-1010 Wien
|November 2025
|So. 16. Nov. 2025
15:00 Uhr
Kammerspiele, Rotenturmstraße 20, A-1010 Wien
|So. 30. Nov. 2025
15:00 Uhr
Kammerspiele, Rotenturmstraße 20, A-1010 Wien
