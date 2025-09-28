Von Mäusen und Menschen


Kammerspiele
18. Sept. bis 30. Nov. 2025
Als ungleiches Paar ziehen die Wanderarbeiter Lennie und George durch das ländliche Kalifornien. Im Schatten der Großen Depression träumen sie von einem Stück Land, das ihnen gehört. Doch der American Dream ist schon für andere reserviert, und George kann Lennie nicht davor bewahren, immer wieder in neue Schwierigkeiten zu geraten…

John Steinbeck beschreibt in seinem zeitlosen Meisterwerk eine Gesellschaft, in der unerbittlich das Recht des Stärkeren gilt und die ohnehin schon Unterdrückten immer weiter gegeneinander aufgehetzt und in die Einsamkeit getrieben werden. Gleichzeitig ist es eine berührende Geschichte über eine Freundschaft gegen jede Wahrscheinlichkeit – und über das zärtliche Versprechen vom Glück, das immer dann möglich scheint, wenn man gemeinsam hofft und die Fantasie der Wirklichkeit trotzt.

Der spätere Nobelpreisträger Steinbeck war in jungen Jahren selbst als Wanderarbeiter tätig. Sein Roman Von Mäusen und Menschen, 1937 erschienen, war bereits in seiner ursprünglichen Konzeption als Drehbuch bzw. Theaterstück gedacht und wurde mehrfach verfilmt.

Deutsch von Katrin Janecke und Günter Blöcker
Bearbeitung von Torsten Fischer

Ein Mann geht kaputt, wenn er niemanden hat. Egal wen, Hauptsache er hat jemanden. Er wird sonst einsam und er wird krank.

Details zur Spielstätte:
Rotenturmstraße 20, A-1010 Wien

September 2025
So. 28. Sept. 2025
Oktober 2025
Do. 2. Okt. 2025
Fr. 3. Okt. 2025
Sa. 4. Okt. 2025
So. 5. Okt. 2025
Sa. 25. Okt. 2025
November 2025
So. 16. Nov. 2025
So. 30. Nov. 2025
