Sie sagt. Er sagt.

Taxi 40100

Monatsgewinn in Wien

Taxi 40100 befördert monatlich zehntausende BesucherInnen zu deren Kulturevents. Dieses Monat verlosen wir folgende Freikarten:

Gewinnen Sie 1x2 Tickets für das Schauspiel JEKYLL & HYDE & ALLE ÄNGSTLICHEN BEDENKEN am Do. 18. Okt. 2024 um 20:00 Uhr im Theater Drachengasse. Uraufführung - Hier ein paar Dinge, die wir niemals machen würden: Drogen nehmen, Körperverletzung, Mord. Niemals! Ausgeschlossen! Auf gar keinen Fall! Bis am Ende die Straße voller Leichen und das eigene Leben in Scherben liegt.

Weitere Infos und zur Verlosung anmelden