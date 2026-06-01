Tag der Kärntner Volkskultur 2026

Heuer findet der „Tag der Kärntner Volkskultur” zum 10. Mal in Maria Saal statt und verwandelt das Kärntner Freilichtmuseum zur Bühne für die Volkskultur und das Brauchtum aus ganz Kärnten. EINTRITT FREI!

Die ARGE Volkskultur mit ihren 21 Dachverbänden und die Abteilung 14 - Kunst und Kultur rücken das Maria Saaler Freilichtmuseum und die Kärntner Volkskultur mit vielen interessanten Beiträgen an diesem Sonntag ins Rampenlicht. Die Volkskultur und das Brauchtum in Kärnten, mit seiner Vielfalt an Trachten, den Uniformen bzw. den Kleidern der Bürger- und Goldhaubenfrauen, sind eine tragende Säule des kulturellen Lebens in den Kärntner Tälern und Gemeinden.

Die historischen Gebäude des Freilichtmuseums werden von den einzelnen volkskulturellen Verbänden thematisch bespielt.

Am Nachmittag erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm am gesamten Museumsgelände. Volksmusik-, Tanz- und Gesangsgruppen aus ganz Kärnten, werden auf drei Bühnen für gute Stimmung sorgen.

Die Organisation liegt in den Händen der Abteilung 14 - Kunst und Kultur, bzw. der ARGE Volkskultur.

PROGRAMM

09.30 Ökumenische Festmesse im Dom zu Maria Saal

anschl. Festzug vom Dom zu Maria Saal ins Freilichtmuseum

11.00 Festakt der Gendarmerie- und Polizeifreunde Kärnten

11.30 Frühschoppenkonzert

anschl. gelebte Volkskultur am ganzen Gelände

Uhrzeit: 9.30 bis 18 Ubr

Kosten: Eintritt frei!