Tag der Kärntner Volkskultur 2026

Die ARGE Volkskultur mit ihren 21 Dachverbänden und die Abteilung 14 - Kunst und Kultur rücken das Maria Saaler Freilichtmuseum und die Kärntner Volkskultur mit vielen interessanten Beiträgen an diesem Sonntag ins Rampenlicht. Die Volkskultur und das Brauchtum in Kärnten, mit seiner Vielfalt an Trachten, den Uniformen bzw. den Kleidern der Bürger- und Goldhaubenfrauen, sind eine tragende Säule des kulturellen Lebens in den Kärntner Tälern und Gemeinden.
Die historischen Gebäude des Freilichtmuseums werden von den einzelnen volkskulturellen Verbänden thematisch bespielt.
Am Nachmittag erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm am gesamten Museumsgelände. Volksmusik-, Tanz- und Gesangsgruppen aus ganz Kärnten, werden auf drei Bühnen für gute Stimmung sorgen.
Die Organisation liegt in den Händen der Abteilung 14 - Kunst und Kultur, bzw. der ARGE Volkskultur.
PROGRAMM
09.30 Ökumenische Festmesse im Dom zu Maria Saal
anschl. Festzug vom Dom zu Maria Saal ins Freilichtmuseum
11.00 Festakt der Gendarmerie- und Polizeifreunde Kärnten
11.30 Frühschoppenkonzert
anschl. gelebte Volkskultur am ganzen Gelände
Uhrzeit: 9.30 bis 18 Ubr
Kosten: Eintritt frei!
|Juni 2026
|So. 14. Juni 2026
09:30 Uhr
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