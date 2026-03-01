Reindlingbacken mit den Enkerln

Was wäre eine Osterjause ohne Reindling? Das Kärntner Freilichtmuseum Maria Saal ladet Sie herzlich dazu ein, Zeit mit Ihren Enkelkindern zu verbringen und sich gemeinsam der Herstellung dieses traditionellen Ostergebäcks zu widmen. Veranstaltung in Kooperation mit dem Seniorenbüro Klagenfurt am Wörthersee.

Während die kleinen Reindlinge im Ofen backen, wartet ein spannendes Abenteuer auf Jung und Alt. Der Osterhase und die Himmelshenne haben sich eine Reihe kniffliger Rätsel und Aufgaben überlegt, die es zu lösen gilt.

Vortragende: DI Lisa Jestl mit dem Vermittler-Team des kärnten.museum

Uhrzeit: 10.00–12.00

Zielgruppe: Kinder (ab 8 Jahren), Familien

Kosten: € 10,– (Workshop- und Materialkosten: 1 Reinling)

Anmeldung unbedingt erforderlich! Beschränkte Teilnehmerzahl!

T: +43 (0)50 536-30547 oder +43 (0)664 6202417

E: [email protected]

Info: Mit Ihrer Teilnahme erteilen Sie uns die Erlaubnis zur Veröffentlichung von Bild- und Tonaufnahmen, die im Rahmen der Veranstaltung / des Programmes entstanden sind (z. B. Dokumentation im Jahrbuch Rudolfinum, auf der Homepage und den Social-Media-Kanälen des Landesmuseums Kärnten).

Änderungen vorbehalten!