Reindlingbacken mit den Enkerln

Während die kleinen Reindlinge im Ofen backen, wartet ein spannendes Abenteuer auf Jung und Alt. Der Osterhase und die Himmelshenne haben sich eine Reihe kniffliger Rätsel und Aufgaben überlegt, die es zu lösen gilt.
Vortragende: DI Lisa Jestl mit dem Vermittler-Team des kärnten.museum
Uhrzeit: 10.00–12.00
Zielgruppe: Kinder (ab 8 Jahren), Familien
Kosten: € 10,– (Workshop- und Materialkosten: 1 Reinling)
Anmeldung unbedingt erforderlich! Beschränkte Teilnehmerzahl!
T: +43 (0)50 536-30547 oder +43 (0)664 6202417
Info: Mit Ihrer Teilnahme erteilen Sie uns die Erlaubnis zur Veröffentlichung von Bild- und Tonaufnahmen, die im Rahmen der Veranstaltung / des Programmes entstanden sind (z. B. Dokumentation im Jahrbuch Rudolfinum, auf der Homepage und den Social-Media-Kanälen des Landesmuseums Kärnten).
Änderungen vorbehalten!
|März 2026
|So. 29. März 2026
10:00 Uhr
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