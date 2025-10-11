PATSCHEN FILZEN


Kärntner Freilichtmuseum Maria Saal
11. Okt. 2025
Der nächste Winter kommt bestimmt und nichts wärmt besser als ein Paar selbstgemachter Filzpatschen. Aus Schafwolle entstehen mit Hilfe von Wasser, Seife und einfachen Handgriffen gemütliche Hausschuhe.

Erlernen Sie in diesem Workshop die Kunst des Nassfilzens und worauf im Laufe des Prozesses zu achten ist, damit sich die einzelnen Fasern zu einem formstabilen Filz verbinden. Hinsichtlich farblicher Gestaltung sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt – ob einfarbige Patschen in Naturfarbtönen oder bunt gemustert – folgen Sie Ihrem persönlichen Stil.

Das Fertigstellen der Filzpatschen mit Aufnähen der Ledersohle und finalem Feinschliff erfolgt am 18.10.2025 von 13.00 Uhr bis 15:00 Uhr im Kärntner Freilichtmuseum Maria Saal.

Uhrzeit: 10:00–14:00 Uhr

Zielgruppe: Erwachsene

Kosten: € 55,–

Anmeldung erforderlich!

T: +43 (0)4223/2812 (Kassa) | +43 (0)664 620 24 17 (Vermittlung Freilichtmuseum) | außerhalb der Öffnungszeiten: +43 (0)50 536-30599 (Museumsservice)

E: [email protected]

Details zur Spielstätte:
Kärntner Freilichtmuseum Maria Saal
Museumweg 10, A-9063 Maria Saal

