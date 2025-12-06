FAMILIENADVENT IM FREILICHTMUSEUM 2025

Die Adventzeit besinnlich erleben, Brauchtum und Handwerk kennen lernen und Zeit mit der Familie. Die Vorfreude auf Weihnachten vor der stimmungsvollen Kulisse jahrhundertealter Gebäude genießen.

Erleben Sie einen Advent, wie er früher einmal gewesen sein könnte. In einem abwechslungsreichen Rundgang durch das Kärntner Freilichtmuseum Maria Saal stimmen die Veranstalter Sie bei verschiedenen Stationen auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein.

Von Haus zu Haus spazierend, entdecken Sie Unbekanntes, erkennen möglicherweise Vertrautes wieder und in der winterlichen Stille des Museumsgeländes erleben Sie geheizte Rauchstuben, Lesungen, Musik und können sich mit traditionellen Köstlichkeiten stärken. Vorweihnachtliche Bastelaktivitäten und szenische Auftritte für Kinder bieten Ihnen Gelegenheit, qualitätsvolle Zeit mit Ihrer Familie zu verbringen. Auch der Krampus wird sich das nicht entgehen lassen und kurz vorbeischauen.

Datum: 06., 07. und 08.12.2025

Uhrzeit: 11:00–19:00 Uhr; letzter Einlass: 18:00 Uhr

Zielgruppe: Familien mit Kindern und alle Interessierten, die den Advent besinnlich gestalten wollen

Kosten: Erwachsene: € 7,– | Kinder bis 6 J: Eintritt frei | Jugendliche und Kinder ab 7 J : € 5,– | Familien: € 14,-

Tipp: Auch heuer gibt es wieder die beliebte Teetasse für Sammler zu erwerben. Kinder erhalten einen Stempelpass, einlösbar beim Bastelprogramm (ein Werkstück gratis)

Anmeldung von größeren Gruppen erbeten!

T: +43(0)664 620 24 17 (Vermittlung Freilichtmuseum) | +43 (0)50 536-30547 (Vermittlung) | außerhalb der Öffnungszeiten: +43 (0)50 536-30599 (Museumsservice)

E: [email protected]

Mitzubringen: Warme Kleidung!