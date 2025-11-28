ADVENTKRANZBINDEN 2025


ADVENTKRANZBINDEN 2025

Kärntner Freilichtmuseum Maria Saal
28. bis 29. Nov. 2025
Sie erfahren mehr über Herkunft, Entstehung und Entwicklung dieses Brauches und jeder hat die Möglichkeit, einen Adventkranz zu binden. Veranstaltung in Kooperation mit dem Förderverein Rudolfinum und dem Seniorenbüro Klagenfurt am Wörthersee.

Das Adventkranzbinden besteht seit 1839, wo J. H. Wichern im Betsaal seiner Diakonie erstmals Kerzen auf einem Tannenkranz entzündete: der Adventkranz war „erfunden“. Mittlerweile sind die schlichten Fichtenkränze von einst aufwendiger gestalteten Kränzen gewichen.

Uhrzeit: 13:00–16:00

Zielgruppe: Erwachsene, Jugendliche ab ca. 14 Jahren (kein Kinderprogramm)

Kosten: ab € 12,– (je nach Größe und Dekoration)

Anmeldung erforderlich, es werden Zeitfenster vergeben!

T: +43(0)664 620 24 17 (Vermittlung Freilichtmuseum) | +43 (0)50 536-30547 (Vermittlung) | außerhalb der Öffnungszeiten: +43 (0)50 536-30599 (Museumsservice)

E: [email protected]

Mitzubringen: Alle Materialien vorhanden, Kerzen und Dekoration können bei individuellen Wünschen auch mitgebracht werden.

Details zur Spielstätte:
Kärntner Freilichtmuseum Maria Saal
Museumweg 10, A-9063 Maria Saal

Termine: ADVENTKRANZBINDEN 2025 - Kärntner Freilichtmuseum Maria Saal

November 2025
Fr. 28. Nov. 2025
13:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Sa. 29. Nov. 2025
10:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 