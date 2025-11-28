ADVENTKRANZBINDEN 2025

Das Adventkranzbinden besteht seit 1839, wo J. H. Wichern im Betsaal seiner Diakonie erstmals Kerzen auf einem Tannenkranz entzündete: der Adventkranz war „erfunden“. Mittlerweile sind die schlichten Fichtenkränze von einst aufwendiger gestalteten Kränzen gewichen.
Uhrzeit: 13:00–16:00
Zielgruppe: Erwachsene, Jugendliche ab ca. 14 Jahren (kein Kinderprogramm)
Kosten: ab € 12,– (je nach Größe und Dekoration)
Anmeldung erforderlich, es werden Zeitfenster vergeben!
T: +43(0)664 620 24 17 (Vermittlung Freilichtmuseum) | +43 (0)50 536-30547 (Vermittlung) | außerhalb der Öffnungszeiten: +43 (0)50 536-30599 (Museumsservice)
Mitzubringen: Alle Materialien vorhanden, Kerzen und Dekoration können bei individuellen Wünschen auch mitgebracht werden.
|November 2025
|Fr. 28. Nov. 2025
13:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Sa. 29. Nov. 2025
10:00 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen