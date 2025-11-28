ADVENTKRANZBINDEN 2025

Sie erfahren mehr über Herkunft, Entstehung und Entwicklung dieses Brauches und jeder hat die Möglichkeit, einen Adventkranz zu binden. Veranstaltung in Kooperation mit dem Förderverein Rudolfinum und dem Seniorenbüro Klagenfurt am Wörthersee.

Das Adventkranzbinden besteht seit 1839, wo J. H. Wichern im Betsaal seiner Diakonie erstmals Kerzen auf einem Tannenkranz entzündete: der Adventkranz war „erfunden“. Mittlerweile sind die schlichten Fichtenkränze von einst aufwendiger gestalteten Kränzen gewichen.

Uhrzeit: 13:00–16:00

Zielgruppe: Erwachsene, Jugendliche ab ca. 14 Jahren (kein Kinderprogramm)

Kosten: ab € 12,– (je nach Größe und Dekoration)

Anmeldung erforderlich, es werden Zeitfenster vergeben!

T: +43(0)664 620 24 17 (Vermittlung Freilichtmuseum) | +43 (0)50 536-30547 (Vermittlung) | außerhalb der Öffnungszeiten: +43 (0)50 536-30599 (Museumsservice)

E: [email protected]

Mitzubringen: Alle Materialien vorhanden, Kerzen und Dekoration können bei individuellen Wünschen auch mitgebracht werden.