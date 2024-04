Verwendungen & Verwandlungen

Bausteine zum Volkshaus/Ljudski dom in Klagenfurt/Celovec. Seit 1994 steht das von Margarete Schütte-Lihotzky entworfene Volkshaus/Ljudski dom in Klagenfurt/Celovec unter Denkmalschutz. Es diente zunächst als Verlags- und Druckereigebäude der KPÖ-Zeitung »Volkswille«. Spenden und Freiwilligenarbeit sind der Ausgangspunkt seiner vielfältigen fast 75-jährigen Geschichte. Die Ausstellung zeigt die zahlreichen baulichen Veränderungen und die schillernde Biografie des Hauses.

Im Mittelpunkt stehen zahlreiche Verwendungen sowie die Bedeutung von räumlichen Infrastrukturen für soziale, kulturelle und politische Initiativen. Zugleich liefert sie Bausteine zur Geschichte sozialer und gegenkultureller Bewegungen in Kärnten/Koroška. Die Ausstellung wurde in einem Lehrforschungsprojekt des Master-Studiengangs Angewandte Kulturwissenschaft & Transkulturelle Studien an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt entwickelt.

Uporabe in spremembe

Zidaki stavbe Volkshaus/Ljudski dom v Celovcu. Volkshaus/Ljudski dom v Celovcu, ki ga je projektirala Margarete Schütte-Lihotzky, je od leta 1994 spomeniško zaščiten. Sprva je služil kot založba in tiskarna časopisa KPÖ »Volkswille«. Prostovoljni prispevki in prostovoljno delo so izhodišče njegove raznolike, skoraj 75-letne zgodovine. Razstava prikazuje številne prezidave in pestro biografijo stavbe. Poudarek je na številnih uporabah in pomenu prostorske infrastrukture za družbene, kulturne in politične pobude. Hkrati predstavlja gradnike za zgodovino socialnih in protihegemonialnih kulturnih gibanj na Koroškem. Razstava je nastala v okviru raziskovalnega projekta masterskega programa Uporabna kulturna veda in transkulturne študije univerze Alpe-Jadran v Celovcu.

Ab 25.05.2024 ist die Ausstellung im Volkshaus/Ljudski dom, Südbahngürtel 24, Klagenfurt/Celovec zu sehen.

Od 25. maja 2024 naprej je razstava na ogled v Ljudskem domu, Südbahngürtel 24, Celovec.