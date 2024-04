Meine Traumpfahlbauten

Anlässlich des Österreichischen Welterbetages beschäftigt sich die VS Keutschach künstlerisch mit dem einzigen UNESCO-Welterbe Kärntens. Die Schüler:innender dritten und vierten Klassen setzten sich im heurigen Schuljahr mit den Lebensbedingungen der Menschen vor 6000 Jahren auseinander. Zu dieser Zeit lebte in einer Pfahlbausiedlung auf einer Insel im Keutschacher See eine Gruppe von Menschen.