|Mai 2026
|Di. 12. Mai 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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Hoch in den Alpen - Gletscher, Fauna, Wege (12.05.2026)
2026-05-12T00:00:00+02:[email protected]
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|Mi. 13. Mai 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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Hoch in den Alpen - Gletscher, Fauna, Wege (13.05.2026)
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|Do. 14. Mai 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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Hoch in den Alpen - Gletscher, Fauna, Wege (14.05.2026)
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|Fr. 15. Mai 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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|Sa. 16. Mai 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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|So. 17. Mai 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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|Mo. 18. Mai 2026
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|Di. 19. Mai 2026
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|Mi. 20. Mai 2026
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|Do. 21. Mai 2026
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|Fr. 22. Mai 2026
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|Sa. 23. Mai 2026
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|Mo. 25. Mai 2026
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|Di. 26. Mai 2026
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|Mi. 27. Mai 2026
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|Fr. 29. Mai 2026
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|Sa. 30. Mai 2026
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|So. 31. Mai 2026
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|Juni 2026
|Mo. 1. Juni 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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|Di. 2. Juni 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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|Mi. 3. Juni 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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|Do. 4. Juni 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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|Fr. 5. Juni 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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|Sa. 6. Juni 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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|So. 7. Juni 2026
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|Mo. 8. Juni 2026
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|Di. 9. Juni 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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|Mi. 10. Juni 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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|Do. 11. Juni 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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Hoch in den Alpen - Gletscher, Fauna, Wege (11.06.2026)
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|Fr. 12. Juni 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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Hoch in den Alpen - Gletscher, Fauna, Wege (12.06.2026)
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|Sa. 13. Juni 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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Hoch in den Alpen - Gletscher, Fauna, Wege (13.06.2026)
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kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
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|Sa. 20. Juni 2026
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|Di. 30. Juni 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
https://kultur.net/kaerntenmuseum/programm/hoch-in-den-alpen-gletscher-fauna-wege#2026-06-30
Hoch in den Alpen - Gletscher, Fauna, Wege (30.06.2026)
2026-06-30T00:00:00+02:[email protected]
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|Juli 2026
|Mi. 1. Juli 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
https://kultur.net/kaerntenmuseum/programm/hoch-in-den-alpen-gletscher-fauna-wege#2026-07-01
Hoch in den Alpen - Gletscher, Fauna, Wege (01.07.2026)
2026-07-01T00:00:00+02:[email protected]
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|Do. 2. Juli 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
https://kultur.net/kaerntenmuseum/programm/hoch-in-den-alpen-gletscher-fauna-wege#2026-07-02
Hoch in den Alpen - Gletscher, Fauna, Wege (02.07.2026)
2026-07-02T00:00:00+02:[email protected]
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|Fr. 3. Juli 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
https://kultur.net/kaerntenmuseum/programm/hoch-in-den-alpen-gletscher-fauna-wege#2026-07-03
Hoch in den Alpen - Gletscher, Fauna, Wege (03.07.2026)
2026-07-03T00:00:00+02:[email protected]
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|Sa. 4. Juli 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
https://kultur.net/kaerntenmuseum/programm/hoch-in-den-alpen-gletscher-fauna-wege#2026-07-04
Hoch in den Alpen - Gletscher, Fauna, Wege (04.07.2026)
2026-07-04T00:00:00+02:[email protected]
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|So. 5. Juli 2026
kärnten.museum, Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee
https://kultur.net/kaerntenmuseum/programm/hoch-in-den-alpen-gletscher-fauna-wege#2026-07-05
Hoch in den Alpen - Gletscher, Fauna, Wege (05.07.2026)
2026-07-05T00:00:00+02:[email protected]
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