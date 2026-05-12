Hoch in den Alpen - Gletscher, Fauna, Wege


Hoch in den Alpen - Gletscher, Fauna, Wege

kärnten.museum
24. April bis 5. Juli 2026
In den Hochalpen bestimmen extreme Bedingungen, Fels und Eis den Rhythmus von Mensch und Natur. Die Sonderschau wirft einen Blick auf die Schauplätze ihrer Begegnung und die Herausforderungen, die sie beide unmittelbar betreffen.

Aktuelle Forschungen über das Schwinden der Alpengletscher im Fortschreiten des Klimawandels und dessen Auswirkungen auf die hochangepasste alpine Tierwelt auf der einen Seite – auf der anderen die lange Geschichte des Menschen in den Alpen, für die beinahe symbolhaft das Glocknerhaus steht, das 2026 sein 150-jähriges Bestehen feiert. Errichtet und betreut von der Sektion Klagenfurt des Österreichischen Alpenvereins erzählt es von Erkundung, Erschließung und einer großen Verantwortung. Denn heute betreut der Österreichische Alpenverein ein Wegenetz von 26.000 Kilometern und 225 Hütten. 193 Sektionen und 25.000 Ehrenamtliche sichern seine Arbeit – hoch in den Alpen.

Details zur Spielstätte:
kärnten.museum
Museumgasse 2, A-9021 Klagenfurt am Wörthersee

Termine: Hoch in den Alpen - Gletscher, Fauna, Wege - kärnten.museum

Mai 2026
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