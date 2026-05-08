Im Rahmen des Themenschwerpunkts „40 Jahre Tschernobyl“ wird die center.stage des Kärnten Museums zur Galerie. Zu sehen sind die beiden Fotoserien „CHORNOBYL AFTER US: The Life That Stayed“ und „Fires of Chornobyl“ des ukrainischen Dokumentarfotografen Oleksandr Syrota.

Oleksandr Syrota (geb. 1976) ist Dokumentarfotograf und gesellschaftlicher Aktivist. Als ehemaliger Bewohner der Stadt Prypjat wurde er im Alter von 10 Jahren aus dem Katastrophengebiet evakuiert. Die Rückkehr in seine Heimatstadt wurde zur Lebensaufgabe. Oleksandr Syrota widmet seit über 30 Jahren sein Leben der Bewahrung der Erinnerung an die Katastrophe von Tschernobyl und verbindet dabei die persönliche Erfahrung eines Zeitzeugen mit professioneller Dokumentation und modernen Technologien. In den schwierigsten Zeiten – während der COVID-19-Pandemie, der großflächigen Brände des Jahres 2020 und zu Beginn der umfassenden Invasion der Russischen Föderation – leitete er den Gesellschaftsrat bei der Staatlichen Agentur der Ukraine für die Verwaltung der Sperrzone und koordinierte freiwillige Einsatzstäbe sowie die internationale Interessenvertretung in Fragen der Sicherheit der Sperrzone.

Das Foto-Projekt CHORNOBYL AFTER US: The Life That Stayed („Tschernobyl nach uns: Das Leben, das blieb“) ist ein lebendiges Fotoalbum mit erweiterter Realität (AR) und ein Ausstellungsprojekt, das dem Leben gewidmet ist, das nach dem Verschwinden des Menschen in der Sperrzone von Tschernobyl zurückgeblieben oder dorthin zurückgekehrt ist. CHORNOBYL AFTER US wurde anlässlich des 40. Jahrestages der Katastrophe von Tschernobyl geschaffen. Es ist ein Versuch, die Zone nicht nur als Symbol der Tragödie zu betrachten, sondern als einen komplexen, lebendigen Raum, in dem die Erinnerung an die Katastrophe mit Prozessen der Erneuerung und der Rückkehr der Wildnis koexistiert.

„Wir sind daran gewöhnt, auf Tschernobyl durch das Prisma des Verlustes zu blicken. Ich schlage vor, es durch das Prisma des Lebens danach zu betrachten … Denn dort gibt es Leben. Und es dauert an.“

„Manchmal werde ich gefragt, ob in Prypjat noch jemand lebt. Die richtige Antwort lautet — ganz eindeutig: ja. Im Stadtzentrum spazieren am frühen Morgen würdevoll Elche umher und verneigen sich höflich vor eiligen Rehen …“

Fotografien von Oleksandr Syrota