Überblicksführung: Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt

Im Haus Henselstraße Nr. 26 verbrachte Ingeborg Bachmann den Großteil ihrer Kindheit und Jugendzeit. In einigen Publikationen nimmt sie sogar Bezug darauf. Die Kulturvermittler:innen führen durch das Haus und geben Ihnen spannende Einblicke in das Leben und Werk der Autorin.

Ingeborg Bachmann (geb. 1926 Klagenfurt, gest. 1973 Rom) zählt zu den bedeu­tendsten Autor:innen der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Im Haus in der Klagenfurter Henselstraße verbrachte sie den Großteil ihrer Kindheit und Jugendzeit. Nunmehr in Besitz des Landes Kärnten und der Landes­hauptstadt Klagenfurt, werden hier Leben und Werk der berühmten Kärntner Schriftstellerin zugänglich gemacht.

Führung mit Gerda Migglautsch-Kohlprath

Kosten: Eintritt + Führung, max. 10 Personen | 0 bis 18 Jahre Eintritt frei!

Tipp: KM-Jahreskarte (€ 24,–)

Begrenzte Personenanzahl, Anmeldung erforderlich!

T: +43 (0)664 88794 860 | außerhalb der Öffnungszeiten (Anfragen Vermittlungsprogramm): +43 (0)463 240025

E: [email protected]