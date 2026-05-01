Überblicksführung: Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt


Überblicksführung: Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt

Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt
14. Mai 2026
Im Haus Henselstraße Nr. 26 verbrachte Ingeborg Bachmann den Großteil ihrer Kindheit und Jugendzeit. In einigen Publikationen nimmt sie sogar Bezug darauf. Die Kulturvermittler:innen führen durch das Haus und geben Ihnen spannende Einblicke in das Leben und Werk der Autorin.

Ingeborg Bachmann (geb. 1926 Klagenfurt, gest. 1973 Rom) zählt zu den bedeu­tendsten Autor:innen der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Im Haus in der Klagenfurter Henselstraße verbrachte sie den Großteil ihrer Kindheit und Jugendzeit. Nunmehr in Besitz des Landes Kärnten und der Landes­hauptstadt Klagenfurt, werden hier Leben und Werk der berühmten Kärntner Schriftstellerin zugänglich gemacht.

Führung mit Gerda Migglautsch-Kohlprath

Kosten: Eintritt + Führung, max. 10 Personen | 0 bis 18 Jahre Eintritt frei!

Tipp: KM-Jahreskarte (€ 24,–)

Begrenzte Personenanzahl, Anmeldung erforderlich!

T: +43 (0)664 88794 860 | außerhalb der Öffnungszeiten (Anfragen Vermittlungsprogramm): +43 (0)463 240025

E: [email protected]

Details zur Spielstätte:
Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt
Henselstraße 26, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

Termine: Überblicksführung: Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt - Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt

Mai 2026
Do. 14. Mai 2026
11:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 