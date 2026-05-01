Überblicksführung: Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt
14. Mai 2026
Im Haus Henselstraße Nr. 26 verbrachte Ingeborg Bachmann den Großteil ihrer Kindheit und Jugendzeit. In einigen Publikationen nimmt sie sogar Bezug darauf. Die Kulturvermittler:innen führen durch das Haus und geben Ihnen spannende Einblicke in das Leben und Werk der Autorin.
Ingeborg Bachmann (geb. 1926 Klagenfurt, gest. 1973 Rom) zählt zu den bedeutendsten Autor:innen der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Im Haus in der Klagenfurter Henselstraße verbrachte sie den Großteil ihrer Kindheit und Jugendzeit. Nunmehr in Besitz des Landes Kärnten und der Landeshauptstadt Klagenfurt, werden hier Leben und Werk der berühmten Kärntner Schriftstellerin zugänglich gemacht.
Führung mit Gerda Migglautsch-Kohlprath
Kosten: Eintritt + Führung, max. 10 Personen | 0 bis 18 Jahre Eintritt frei!
Tipp: KM-Jahreskarte (€ 24,–)
Begrenzte Personenanzahl, Anmeldung erforderlich!
T: +43 (0)664 88794 860 | außerhalb der Öffnungszeiten (Anfragen Vermittlungsprogramm): +43 (0)463 240025
E: [email protected]
Details zur Spielstätte:
Henselstraße 26, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
Adresse: Henselstraße 26, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: +43 664 88794 860
Fax:
Geodaten: ,
Termine: Überblicksführung: Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt - Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt
|Mai 2026
|Do. 14. Mai 2026
11:00 Uhr
Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt, Henselstraße 26, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
https://kultur.net/ingeborg-bachmann-haus-klagenfurt/programm/ueberblicksfuehrung-ingeborg-bachmann-haus-klagenfurt#2026-05-14
Überblicksführung: Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt (14.05.2026)
2026-05-14T11:00:00+02:[email protected]
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