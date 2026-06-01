Hensel-Straßen-Fest zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann
25. Juni 2026
Stadt Klagenfurt, Land Kärnten und kärnten.museum laden Sie und Ihre Familie herzlich ein! Kinderprogramm • Musik • szenisch-literarische Interventionen • Präsentation der Skulptur „Die Orden der Nacht (für Ingeborg Bachmann)“ von Anselm Kiefer | EINTRITT FREI!
Mit Sarah Rebecca Kühl, Markus Achatz, Sabine Kristof-Kranzelbinder und Michael Kristof-Kranzelbinder; Musik: Aleksander Ipavec (Akkordeon)
Zu Gast: Literatura mobil des landesweiten Schwerpunktprojekts „Jahr der Literatur/leto literature“
Kosten: EINTRITT FREI!
Details zur Spielstätte:
Henselstraße 26, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
Adresse: Henselstraße 26, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
Telefon: +43 664 88794 860
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Termine: Hensel-Straßen-Fest zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann - Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt
|Juni 2026
|Do. 25. Juni 2026
17:00 Uhr
Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt, Henselstraße 26, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee
https://kultur.net/ingeborg-bachmann-haus-klagenfurt/programm/hensel-strassen-fest-zum-100-geburtstag-von-ingeborg-bach#2026-06-25
Hensel-Straßen-Fest zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann (25.06.2026)
2026-06-25T17:00:00+02:[email protected]
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