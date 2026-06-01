Hensel-Straßen-Fest zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann


Hensel-Straßen-Fest zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann

Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt
25. Juni 2026
Stadt Klagenfurt, Land Kärnten und kärnten.museum laden Sie und Ihre Familie herzlich ein! Kinderprogramm • Musik • szenisch-literarische Interventionen • Präsentation der Skulptur „Die Orden der Nacht (für Ingeborg Bachmann)“ von Anselm Kiefer | EINTRITT FREI!

Mit Sarah Rebecca Kühl, Markus Achatz, Sabine Kristof-Kranzelbinder und Michael Kristof-Kranzelbinder; Musik: Aleksander Ipavec (Akkordeon)

Zu Gast: Literatura mobil des landesweiten Schwerpunktprojekts „Jahr der Literatur/leto literature“

Kosten: EINTRITT FREI!

Details zur Spielstätte:
Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt
Henselstraße 26, A-9020 Klagenfurt am Wörthersee

Termine: Hensel-Straßen-Fest zum 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann - Ingeborg Bachmann Haus Klagenfurt

Juni 2026
Do. 25. Juni 2026
17:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 