Der größte europäische Ideenwettbewerb für Planer:innen unter 40 Jahren legt in seiner 17. Auflage ein besonderes Augenmerk auf den Aspekt der Fürsorge: Ziel ist es, eine gute Grundlage für alle Lebensformen auf unserem Planeten zu schaffen und die Regenerationsfähigkeit von Lebensräumen zu stärken. Bei der Ausstellungseröffnung sprechen Alessandro delli Ponti und Radostina Radulova Stahmer, zwei ehemalige EUROPAN Preisträger:innen, über ihre Arbeiten und Herangehensweise.

Dabei treten sie in einen Dialog über die Herausforderungen zukunftsfähige Habitate zu planen. Bernd Vlay, Präsident Europan Austria und HDA-Leiterin Beate Engelhorn begrüßen, Iris Kaltenegger, Generalsekretärin EUROPAN Austria, führt durch den Abend.

Die Ausstellung im HDA zeigt vom 11. bis 21. April die Nominierungen (Runner up, Special Mention und Shortlist) und Preisträger:innen (Winner) aller vier Standorte in Österreich und Slowenien.

ERÖFFNUNG: 10. APRIL 2024, 19 Uhr

EUROPAN ist ein internationaler Wettbewerb für Architekt:innen, Stadt- und Landschaftsplaner:innen unter 40 Jahren, der biennal ausgelobt wird und junge Planer:innen einlädt, ihre Ideen für eine nachhaltige Zukunft einzubringen. Seit über 30 Jahren bietet EUROPAN damit jungen Fachleuten ein Forum, um ihre Ideen für aktuelle städtische Herausforderungen zu präsentieren. Für die Städte und Entwickler:innen ist EUROPAN ein Werkzeug, um innovative architektonische und urbane Lösungen für die Umsetzung zu finden.

Insgesamt 51 Städte aus 11 verschiedenen europäischen Ländern nahmen an dieser Runde teil und stellten einen Wettbewerbsstandort. Gemeinsam mit EUROPAN Slovenia betreute die österreichische Agentur diesmal vier spannende Standorte in Wien, Graz, Lochau (Österreich) und Celje (Slowenien).

Eine internationale Jury bewertet die Projekte:

Anna Popelka (PPAG), Alessandro delli Ponti (kh-studio), Joanna Gibbons (J&L Gibbons), Gašper Medvešek (Plan B) Gerd Pichler (ARE Development), und Angelika Fitz (Architekturzentrum Wien), Radostina Radulova-Stahmer (studiod3r), Theresa Krenn (studio eder krenn)

THEMA EUROPAN17

Wie können wir die Regenerationsfähigkeit von Lebensräumen stärken? Die jüngsten Ereignisse wie die Klimakrise, Pandemien und kriegerische Konflikte haben uns unsere Verletzlichkeit eindrucksvoll vor Augen geführt. EUROPAN17 beschäftigt sich zum zweiten Mal mit dem Thema "Living Cities" und setzt den Schwerpunkt auf den Aspekt der Fürsorge ("Care"). Unter Fürsorge versteht EUROPAN das Bestreben, eine gute Grundlage für jedes Leben auf unserem Planeten zu schaffen. Es liegt in der Verantwortung von Planer:innen und Entscheidungsträger:innen, integrative Strategien für ein gerechtes und sorgetragendes Miteinander zu entwickeln.

Der Klimanotstand, Raubbau, Umweltverschmutzung, Ungleichheit und Ungerechtigkeit erfordern Maßnahmen der Fürsorge, um das Zusammenleben zu schützen. Ein neues Verständnis der Koexistenz muss anstelle von "weiter wie bisher" treten. EUROPAN plädiert daher für einen radikalen Paradigmenwechsel und assoziiert sich mit Joan Tronto, einer der wichtigsten politischen Theoretikerinnen der "Care-Ethik". Für sie umfasst "Care" alles, was wir als Menschheit tun, um unsere Welt zu erhalten, zu bewahren und zu reparieren, damit wir bestmöglich darin leben können.

Es stellt sich nichts weniger als die Frage nach der Bewohnbarkeit unseres Planeten. Wie bringen wir Mensch, Tier, Natur und Ressourcen in Einklang? Könnte "Fürsorge" der gemeinsame Anker sein, um ein synergetisches Gleichgewicht und ein ausgewogenes Zusammenspiel zu schaffen? Was müssen Planer:innen und Entscheidungsträger:innen beachten, um zukunftsfähige, inklusive und gerechte urbane Prozesse und Projekte zu initiieren?

Nähere Informationen:

Webpage EUROPAN Austria: www.europan.at

Webpage EUROPAN Europe: www.europan-europe.eu