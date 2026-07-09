Maries Klaviergeschichten in den Sommerferien

Hören: Fröhliche Puppenspiel-Geschichte passend zum Leben von Joseph Haydn
Sehen: Noten, Möbel, Musikinstrumente und vieles mehr
Fühlen: Melodie-Massage
Werken: Klavierkästchen basteln
Dauer: ca. 75 Minuten
Altersempfehlung: 3 - 6 Jahre
Preis
€ 10,- pro Person
Teilnahme gegen Voranmeldung!
|Juli 2026
|Do. 9. Juli 2026
10:30 Uhr
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|Do. 16. Juli 2026
10:30 Uhr
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|Do. 23. Juli 2026
10:30 Uhr
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|Do. 30. Juli 2026
10:30 Uhr
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