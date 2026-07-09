Maries Klaviergeschichten in den Sommerferien

Spiel und Spaß mit Meister Haydn - Die Geschichten von Joseph Haydns Klavier sind wirklich unglaublich! Zuhören und selber Musik machen, das macht auch ihren Kindern sicher großen Spaß! Nach der fröhlichen Reise basteln die Kinder sich ihr eigenes Klavierkästchen für zu Hause!