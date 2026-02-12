Maries Klaviergeschichten in den Semesterferien

Spiel und Spaß mit Meister Haydn - Die Geschichten von Joseph Haydns Klavier sind wirklich unglaublich! Zuhören und selber Musik machen, das macht Kindern sicher großen Spaß! Nach der fröhlichen Reise basteln die Kinder ihr eigenes Klavierkästchen für zu Hause!