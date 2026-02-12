Maries Klaviergeschichten in den Semesterferien
10. bis 12. Feb. 2026
Spiel und Spaß mit Meister Haydn - Die Geschichten von Joseph Haydns Klavier sind wirklich unglaublich! Zuhören und selber Musik machen, das macht Kindern sicher großen Spaß! Nach der fröhlichen Reise basteln die Kinder ihr eigenes Klavierkästchen für zu Hause!
Hören: Fröhliche Puppenspiel-Geschichte passend zum Leben von Joseph Haydn
Sehen: Noten, Möbel, Musikinstrumente und vieles mehr
Fühlen: Melodie-Massage
Werken: Klavierkästchen basteln
Dauer: ca. 75 Minuten
Altersempfehlung: 3 - 6 Jahre
Teilnahme gegen Voranmeldung!
Details zur Spielstätte:
Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
Telefon: +43 2682 719-6000
Fax: +43 2682 719-6051
Geodaten: 47.8517, 16.5257
