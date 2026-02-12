Maries Klaviergeschichten in den Semesterferien


Haydn-Haus Eisenstadt
10. bis 12. Feb. 2026
Spiel und Spaß mit Meister Haydn - Die Geschichten von Joseph Haydns Klavier sind wirklich unglaublich! Zuhören und selber Musik machen, das macht Kindern sicher großen Spaß! Nach der fröhlichen Reise basteln die Kinder ihr eigenes Klavierkästchen für zu Hause!

Hören: Fröhliche Puppenspiel-Geschichte passend zum Leben von Joseph Haydn
Sehen: Noten, Möbel, Musikinstrumente und vieles mehr
Fühlen: Melodie-Massage
Werken: Klavierkästchen basteln

Dauer: ca. 75 Minuten
Altersempfehlung: 3 - 6 Jahre

Teilnahme gegen Voranmeldung!

Details zur Spielstätte:
Haydn-Haus Eisenstadt
Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt

Februar 2026
Do. 12. Feb. 2026
10:30 Uhr
 