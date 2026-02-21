Korbflechten wie früher mit Bettina Gloggnitzer


Haydn-Haus Eisenstadt
21. Feb. bis 28. März 2026
Workshop zum Thema Kunsthandwerk & Brauchtum - Korbflechten hat im Burgenland eine lange Tradition, früher wurden im Winter in vielen burgenländischen Häusern Körbe geflochten. Doch mit der Zeit ist dieses Handwerk fast in Vergessenheit geraten.

Lernen Sie daher die Fingerfertigkeit dieser Technik unter fachkundiger Anleitung und nehmen Sie ihr selbstgefertigtes Kunstwerk mit nach Hause. In dem 7-stündigen Kurs wird ein Brotkorb oder ein Korb mit Lochgriff geflochten.

Brotkorb/Korb mit Lochgriff
Die Teilnehmer:innen flechten ein Körbchen für Brot, Obst, Gemüse und allerlei Kleinigkeiten. Hier werden die ersten Grundschritte eines Korbes gezeigt. Ein idealer Einstieg in die Korbflechterei. Und wer möchte, kann die praktischen Lochgriffe gleich mit einflechten.

Kleine Weidenkunde
Zu Beginn gibt es auch einen kleinen Überblick über den Anbau, Pflege, Ernte und Lagerung der Korbweiden. Die Veranstalter informieren über die richtige Standortwahl und welche Sorten sich bestens für welche Zwecke eignen.

Workshopdauer: ca. 7 Stunden

Preis
€ 115,- (inkl. Materialkosten und Kaffeejause) pro Person

Teilnahme gegen Voranmeldung!

Details zur Spielstätte:
Haydn-Haus Eisenstadt
Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt

März 2026
Sa. 7. März 2026
Sa. 7. März 2026
10:00 Uhr
Sa. 28. März 2026
Sa. 28. März 2026
10:00 Uhr
 