Korbflechten wie früher mit Bettina Gloggnitzer

Lernen Sie daher die Fingerfertigkeit dieser Technik unter fachkundiger Anleitung und nehmen Sie ihr selbstgefertigtes Kunstwerk mit nach Hause. In dem 7-stündigen Kurs wird ein Brotkorb oder ein Korb mit Lochgriff geflochten.
Brotkorb/Korb mit Lochgriff
Die Teilnehmer:innen flechten ein Körbchen für Brot, Obst, Gemüse und allerlei Kleinigkeiten. Hier werden die ersten Grundschritte eines Korbes gezeigt. Ein idealer Einstieg in die Korbflechterei. Und wer möchte, kann die praktischen Lochgriffe gleich mit einflechten.
Kleine Weidenkunde
Zu Beginn gibt es auch einen kleinen Überblick über den Anbau, Pflege, Ernte und Lagerung der Korbweiden. Die Veranstalter informieren über die richtige Standortwahl und welche Sorten sich bestens für welche Zwecke eignen.
Workshopdauer: ca. 7 Stunden
Preis
€ 115,- (inkl. Materialkosten und Kaffeejause) pro Person
Teilnahme gegen Voranmeldung!
|März 2026
|Sa. 7. März 2026
10:00 Uhr
|Sa. 28. März 2026
10:00 Uhr
