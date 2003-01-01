Frau Haydns Küchenkonzert
3. Mai 2026
Kinder-Führung / -Workshop | Alte Töpfe, schräge Töne - Die Veranstalter bringen die Lieder des großen Meisters in die heutige Zeit und vermischen die Vergangenheit mit der Gegenwart. Nachdem die teilnehmenden Kinder ihre tollsten Kostüme angezogen haben und mit den Haydns einen lustigen musikalischen Rundgang durch das Wohnhaus gemacht haben, bitten die Veranstalter zur „Orchesterprobe“.
Dort dürfen die Kinder nach Herzenslust singen und musizieren. Trallalalalaaaaa……
Verkleiden | lustige Mitmach-Führung | Musizieren und singen
Dauer: ca. 2 Stunden
Altersempfehlung: 5 - 10 Jahre
Preis
€ 15,- pro Person
Preis inklusive Getränke und Snacks,
Kinder unter 3 Jahre freier Eintritt
Teilnahme gegen Voranmeldung!
Details zur Spielstätte:
Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
Adresse: Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt
Telefon: +43 2682 719-6000
Fax: +43 2682 719-6051
Geodaten: 47.8517, 16.5257
Termine: Frau Haydns Küchenkonzert - Haydn-Haus Eisenstadt