Frau Haydns Küchenkonzert

Kinder-Führung / -Workshop | Alte Töpfe, schräge Töne - Die Veranstalter bringen die Lieder des großen Meisters in die heutige Zeit und vermischen die Vergangenheit mit der Gegenwart. Nachdem die teilnehmenden Kinder ihre tollsten Kostüme angezogen haben und mit den Haydns einen lustigen musikalischen Rundgang durch das Wohnhaus gemacht haben, bitten die Veranstalter zur „Orchesterprobe“.