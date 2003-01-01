Frau Haydns Küchenkonzert


Frau Haydns Küchenkonzert

Haydn-Haus Eisenstadt
3. Mai 2026
Kinder-Führung / -Workshop | Alte Töpfe, schräge Töne - Die Veranstalter bringen die Lieder des großen Meisters in die heutige Zeit und vermischen die Vergangenheit mit der Gegenwart. Nachdem die teilnehmenden Kinder ihre tollsten Kostüme angezogen haben und mit den Haydns einen lustigen musikalischen Rundgang durch das Wohnhaus gemacht haben, bitten die Veranstalter zur „Orchesterprobe“.

Dort dürfen die Kinder nach Herzenslust singen und musizieren. Trallalalalaaaaa……

Verkleiden | lustige Mitmach-Führung | Musizieren und singen

Dauer: ca. 2 Stunden
Altersempfehlung: 5 - 10 Jahre

Preis
€ 15,- pro Person
Preis inklusive Getränke und Snacks,
Kinder unter 3 Jahre freier Eintritt

Teilnahme gegen Voranmeldung!

Details zur Spielstätte:
Haydn-Haus Eisenstadt
Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt

Termine: Frau Haydns Küchenkonzert - Haydn-Haus Eisenstadt

Mai 2026
So. 3. Mai 2026
14:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 