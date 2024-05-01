Haydn-Haus Eisenstadt
3. Juni bis 26. Aug. 2026
Themenführung zur Dauerausstellung "Haydn@Home" - Die Veranstalter nehmen Sie mit auf eine Reise in die Vergangenheit! Lernen Sie Joseph Haydn ganz privat in seinen eigenen vier Wänden kennen - als Hausbesitzer, Ehemann, Liebhaber und natürlich als herausragenden und großartigen Komponisten und Musiker.

Entdecken Sie, wie er in den sorgfältig rekonstruierten Räumen des 18. Jahrhunderts lebte und lassen Sie sich von der barocken Lebenswelt und den Klängen seiner Musik verzaubern.

Dauer: 60 Minuten
Gruppengröße: max. 25 Personen

Termine: Von Juni bis August jeden Mittwoch im Monat | 15 Uhr

Preis
€ 10,- pro Person (keine Ermäßigung!), gratis mit Museumskarte

Keine Voranmeldung notwendig!

Details zur Spielstätte:
Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt

Termine: Best of Haydn-Haus - Haydn-Haus Eisenstadt

Juni 2026
Mi. 3. Juni 2026
15:00 Uhr
Mi. 10. Juni 2026
15:00 Uhr
Mi. 17. Juni 2026
15:00 Uhr
Mi. 24. Juni 2026
15:00 Uhr
Juli 2026
Mi. 1. Juli 2026
15:00 Uhr
Mi. 8. Juli 2026
15:00 Uhr
Mi. 15. Juli 2026
15:00 Uhr
Mi. 22. Juli 2026
15:00 Uhr
Mi. 29. Juli 2026
15:00 Uhr
August 2026
Mi. 5. Aug. 2026
15:00 Uhr
Mi. 12. Aug. 2026
15:00 Uhr
Mi. 19. Aug. 2026
15:00 Uhr
Mi. 26. Aug. 2026
15:00 Uhr
 