Abendführung - Brot & Wein


Abendführung - Brot & Wein

Haydn-Haus Eisenstadt
5. Juni bis 4. Sept. 2026
Führung / Rundgang | Auf musikalischen Spuren durch das Haydn-Haus - „Da mir Gott ein fröhliches Herz gegeben hat, wird er mir schon verzeihen, wenn ich ihm fröhlich diene . . .“ diese Textzeilen, vom großen Meister persönlich, sind das Motto für diese abendliche, musikalische Spezial-Führung.

Genießen Sie den Charme der bezaubernden Räumlichkeiten mit lustigen Anekdoten, harmonischen Melodien und kulinarischen Schmankerln.

Dauer: 90 Minuten

Termine: jeweils 1. Freitag von Juni bis September

Preis
€ 25,- pro Person (keine Ermäßigung!), Musik, Brot und Wein inklusive

Teilnahme gegen Voranmeldung!

Details zur Spielstätte:
Haydn-Haus Eisenstadt
Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt

Termine: Abendführung - Brot & Wein - Haydn-Haus Eisenstadt

Juli 2026
Fr. 3. Juli 2026
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August 2026
Fr. 7. Aug. 2026
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September 2026
Fr. 4. Sept. 2026
19:00 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 