Abendführung - Brot & Wein

Führung / Rundgang | Auf musikalischen Spuren durch das Haydn-Haus - „Da mir Gott ein fröhliches Herz gegeben hat, wird er mir schon verzeihen, wenn ich ihm fröhlich diene . . .“ diese Textzeilen, vom großen Meister persönlich, sind das Motto für diese abendliche, musikalische Spezial-Führung.