Abendführung - Brot & Wein

Genießen Sie den Charme der bezaubernden Räumlichkeiten mit lustigen Anekdoten, harmonischen Melodien und kulinarischen Schmankerln.
Dauer: 90 Minuten
Termine: jeweils 1. Freitag von Juni bis September
Preis
€ 25,- pro Person (keine Ermäßigung!), Musik, Brot und Wein inklusive
Teilnahme gegen Voranmeldung!
|Juli 2026
|Fr. 3. Juli 2026
19:00 Uhr
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|August 2026
|Fr. 7. Aug. 2026
19:00 Uhr
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|September 2026
|Fr. 4. Sept. 2026
19:00 Uhr
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