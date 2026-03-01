A Haydn-Gaudi in den Osterferien

Wo hat er geschlafen und komponiert? Lustig wird’s, wenn die Kinder selber ein paar Takte auf der Geige spielen und ein wunderschönes Baryton-Musikstück erklingen lassen dürfen. Zum Schluss basteln die Teilnehmer:innen noch ein tolles Glitzer-Klavier zum Mitnehmen!
Dauer: ca. 90 Minuten
Altersempfehlung: 6 - 10 Jahre
Preis
€ 10,- pro Person
Teilnahme gegen Voranmeldung!
|März 2026
|Di. 31. März 2026
10:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|April 2026
|Mi. 1. April 2026
10:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen
|Do. 2. April 2026
10:30 Uhr
|zum Kalender hinzufügen
|iCal Termin exportieren
|Tickets kaufen