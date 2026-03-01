Gewinnen Sie 10 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt für Tonspiele: Stradivahid und der Geigenzauber - Tonkünstler-Orchester Niederösterreich
A Haydn-Gaudi in den Osterferien


A Haydn-Gaudi in den Osterferien

Haydn-Haus Eisenstadt
31. März bis 2. April 2026
Kinder-Führung / -Workshop | Spannende Geschichten aus der Barockzeit - Die Teilnehmer:innen lernen Familie Haydn kennen und staunen über die Geschichten vom barocken Leben in Eisenstadt. Wie hat Meister Haydn gelebt?

Wo hat er geschlafen und komponiert? Lustig wird’s, wenn die Kinder selber ein paar Takte auf der Geige spielen und ein wunderschönes Baryton-Musikstück erklingen lassen dürfen. Zum Schluss basteln die Teilnehmer:innen noch ein tolles Glitzer-Klavier zum Mitnehmen!

Dauer: ca. 90 Minuten
Altersempfehlung: 6 - 10 Jahre

Preis
€ 10,- pro Person

Teilnahme gegen Voranmeldung!

Details zur Spielstätte:
Haydn-Haus Eisenstadt
Joseph-Haydn-Gasse 19 & 21, A-7000 Eisenstadt

Termine: A Haydn-Gaudi in den Osterferien - Haydn-Haus Eisenstadt

März 2026
Di. 31. März 2026
10:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
April 2026
Mi. 1. April 2026
10:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
Do. 2. April 2026
10:30 Uhr 		zum SIMsKultur-Kalender hinzufügen zum Kalender hinzufügeniCal Export iCal Termin exportierenTickets kaufen Tickets kaufen
 