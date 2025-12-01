Classic meets Jazz – Ein Konzertabend mit Robert WERNER

Robert WERNER Pianist, Komponist, Sänger und Mitglied der Wiener Staatsoper, begeistert auf dem Konzertflügel das Publikum im Haus der Kunst in Baden bei Wien mit einer einzigartigen Mischung aus Klassik und Jazz. Eigenkompositionen runden ein mitreißendes Programm ab. Die Musik ist sein Leben und daher fühlt sich der überaus vielseitige Künstler in zahlreichen Genres zu Hause.

BESETZUNG:

Robert WERNER: Pianist, Komponist, Sänger und Mitglied der Wiener Staatsoper

Robert WERNER geboren in Wien, Klavier Studium am Konservatorium der Stadt Wien, Lied und Operngesang Studium am Konservatorium in Bratislava. Zusätzlich belegte er am Prayner Konservatorium in Wien das Fach Komposition. Robert WERNER, Pianist, Komponist, Sänger und Mitglied der Wiener Staatsoper, interpretiert auf einzigartig virtuose Weise bekannte Melodien aus Klassik und Jazz.

Eigenkompositionen runden ein mitreißendes Programm ab. Die Musik ist sein Leben und daher fühlt sich der überaus vielseitige Künstler in zahlreichen Genres zu Hause. Er ist gleichermaßen anerkannter Tenor, Pianist und Komponist. Als Mitglied der Wiener Staatsoper trat er mit namhaften Opernstars auf.

Es folgten zahlreiche Konzertabende unter anderem mit Herbert von KARAJAN, Carlos KLEIBER, Bertrand de BILLY und viele mehr. Bereits während seiner Zeit an der Wiener Staatsoper begann er zu komponieren. Robert WERNER komponierte unter anderem Musikstücke für Seine Kaiserliche Hoheit Prinz Dr. Asfa-Wossen ASSERATE (Großneffe des letzten Kaisers von Äthiopien Kaiser Haille SELASSIE), den Malerfürsten Ernst FUCHS, dem Tenor José CARRERAS, dem Magier Siegfried (von Siegfried und Roy) und für die Eiskunstlauf - Weltmeisterin Carolina KOSTNER.

Seine vielen Auslandskonzerten führten ihn unter anderem nach China, Zürich, Leipzig, München, Berlin, Venedig, Paris, Bozen, Montenegro, Sarajevo, Nordmazedonien und viele mehr. Robert WERNER spielt als begnadeter Pianist regelmäßig beim Ball der Wiener Philharmoniker im Musikverein Wien und seine Freunde und Fans freuen sich bereits jetzt schon auf seinen Auftritt beim kommenden Ball der Wiener Philharmoniker am Donnerstag, dem 22. Jänner 2026.

Nähere Informationen zum Künstler finden Sie auf seiner Homepage

Hier gelangen Sie zum Konzertflyer

