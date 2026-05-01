Theater Trittbrettl "Von der Prinzessin die sich um alles in der Welt den Mond wünschte"

Nach dem Kinderbuch "Ein Mond für Leonore" von James Thurber - Vor langer Zeit lebte in einem kleinen Königreich die kleine Prinzessin Leonore. Eines Tages hatte sie zu viele Himbeertörtchen gegessen und es wurde ihr so schlecht, dass sie sich niederlegen musste. Der königliche Doktor war sehr besorgt und lies den König holen.

"Was fehlt dir denn? Du sollst alles haben was dir fehlt!"

"Ja", sagte die Prinzessin, "ich wünsche mir den Mond. Nur wenn ich den Mond haben kann, wird es mir wieder gut gehen."

Alle Berater des Königs waren ratlos und erklärten, dass dies unmöglich sei. Nur der Hofnarr fand Rat und Ausweg. Wie es ihm gelang, den Wunsch der Prinzessin zu erfüllen, sehen Besucher:innen in dieser Geschichte.

Gespielt wird in einem großen alten Schrankkoffer, aus dem sich das Schloss der Prinzessin entfaltet, begleitet von Live-Musik vom Hofmusikanten.