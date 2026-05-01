Theater Trittbrettl "Von der Prinzessin die sich um alles in der Welt den Mond wünschte"
17. Mai 2026
Nach dem Kinderbuch "Ein Mond für Leonore" von James Thurber - Vor langer Zeit lebte in einem kleinen Königreich die kleine Prinzessin Leonore. Eines Tages hatte sie zu viele Himbeertörtchen gegessen und es wurde ihr so schlecht, dass sie sich niederlegen musste. Der königliche Doktor war sehr besorgt und lies den König holen.
"Was fehlt dir denn? Du sollst alles haben was dir fehlt!"
"Ja", sagte die Prinzessin, "ich wünsche mir den Mond. Nur wenn ich den Mond haben kann, wird es mir wieder gut gehen."
Alle Berater des Königs waren ratlos und erklärten, dass dies unmöglich sei. Nur der Hofnarr fand Rat und Ausweg. Wie es ihm gelang, den Wunsch der Prinzessin zu erfüllen, sehen Besucher:innen in dieser Geschichte.
Gespielt wird in einem großen alten Schrankkoffer, aus dem sich das Schloss der Prinzessin entfaltet, begleitet von Live-Musik vom Hofmusikanten.
Details zur Spielstätte:
Palmstraße 4, A-5280 Braunau
Adresse: Palmstraße 4, A-5280 Braunau
Telefon: +43 7722 65692
Fax: +43 7722 66631
Geodaten: 48.2587, 13.0363
Termine: Theater Trittbrettl "Von der Prinzessin die sich um alles in der Welt den Mond wünschte" - Gugg Kulturhaus - Stadt Braunau
|Mai 2026
|So. 17. Mai 2026
15:00 Uhr
Gugg Kulturhaus - Stadt Braunau, Palmstraße 4, A-5280 Braunau
https://kultur.net/gugg-kulturhaus-stadt-braunau/programm/theater-trittbrettl-von-der-prinzessin-die-sich-um-alles-in-d#2026-05-17
Theater Trittbrettl "Von der Prinzessin die sich um alles in der Welt den Mond wünschte" (17.05.2026)
2026-05-17T15:00:00+02:[email protected]
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