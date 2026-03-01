Stranzinger - I brauch mein Rock`n´Roll

Das neue Kapitel der österreichischen Rockmusik - STRANZINGER ist zurück! Nach jahrelanger Mitwirkung in einigen der bekanntesten und einflussreichsten Bands der österreichischen Musikgeschichte, stellt STRANZINGER mit seinem dritten Album "I brauch mein Rock ‘n‘ Roll" eine kraftvolle Mischung aus Hard Rock, zum Nachdenken anregende Mid Tempo-Nummern sowie Balladen vor.

STRANZINGER, benannt nach dem charismatischen Gitarristen und Frontmann Reinhard Stranzinger, ist ein einzigartiges Musikprojekt, das Elemente aus verschiedenen Genres vereint.

Als ehemaliges Mitglied von Bands wie Hubert von Goisern & die Original Alpinkatzen, ERSTE ALLGEMEINE VERUNSICHERUNG (EAV), SUPERMAX und DRAHDIWABERL hat Reinhard Stranzinger eine unverwechselbare Handschrift hinterlassen und ist eine prägende Figur der österreichischen Musikszene. Mit STRANZINGER geht er seit vielen Jahren seinen eigenen Weg, der sowohl an seine musikalischen Vorbilder anknüpft als auch neue, kreative Akzente setzt.

Das dritte Album von STRANZINGER kombiniert eingängige Melodien mit tiefgründigen Texten (in österreichischer Mundart) und sorgt für eine musikalische Reise durch verschiedene Klangwelten. Vom sehr rockigen Vibe bis hin zu balladesken Momenten.

Der Sound von STRANZINGER ist nicht nur ein Rückblick auf vergangene musikalische Epochen, sondern auch ein aufregender Ausblick auf die Zukunft des österreichischen Rock. Die Band vereint musikalische Tradition mit Innovationsgeist und legt dabei besonderen Wert auf die Authentizität des Sounds und die Nähe zum Publikum. Die energiegeladenen Live-Auftritte und die kraftvolle Präsenz von Reinhard Stranzinger am Mikrofon und an der Gitarre sorgen für unvergessliche Momente.