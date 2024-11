Rock 4 - a cappella - The Vocal Experience

The Vocal Experience - Welthits wie Whole Lotta Love, Killer Queen, Land Of Confusion, Wish You Were Here und Insomnia, interpretiert von vier Sängern mit ihrer Stimme als einzigem Instrument. Die niederländische Gruppe Rock4 hat sich in den letzten Jahren zu einer „Vocal-Rock-Band“ entwickelt. Mit einem tiefen Bass, einem Perkussionisten von Weltklasse, einem beeindruckenden Leadsänger und einem großartigen, klassischen Tenor. Stimmkünstler auf höchstem Niveau, die gemeinsam die Grenzen um Gesang, Rhythmus und Harmonien schärfen und erweitern.