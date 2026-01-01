Gewinnen Sie 20 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt: Der Grüne Kakadu (Stummfilm, Wien 1932) mit Live-Musik von Sascha Peres und der Wiener Brut
MEENA CRYLE & CHRIS FILLMORE BAND


Gugg Kulturhaus - Stadt Braunau
23. Jan. 2026
Die Musik von Meena Cryle und Chris Fillmore ist wie der Soundtrack eines Roadmovies, irgendwo zwischen Salzach-Delta und den Südstaaten. Southern Soul, Blues, Gospel, Country & Rock'n'Roll - die beiden Musiker greifen beherzt und intuitiv in unterschiedliche musikalische Schubladen und produzieren nicht nur ihren eigenen Sound, sondern auch ihre eigenen Songs.

Gemeinsam mit dem legendären Bassisten ANGUS „Bangus“ THOMAS (Miles Davis, Albert King, Johnny Winter, etc), dem Schlagzeuger LENNY DICKSON (Georg Danzer, Tom Waits, Peter Wolf, etc) und dem Keyboarder MARKUS MARAGETER (Harry Ahamer, Hot Pants Road Club, Stubnblues 2.0, etc) begeben sie sich auf eine Reise zurück zu den Wurzeln ihrer Musik.

Details zur Spielstätte:
Palmstraße 4, A-5280 Braunau

