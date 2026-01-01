MEENA CRYLE & CHRIS FILLMORE BAND

Die Musik von Meena Cryle und Chris Fillmore ist wie der Soundtrack eines Roadmovies, irgendwo zwischen Salzach-Delta und den Südstaaten. Southern Soul, Blues, Gospel, Country & Rock'n'Roll - die beiden Musiker greifen beherzt und intuitiv in unterschiedliche musikalische Schubladen und produzieren nicht nur ihren eigenen Sound, sondern auch ihre eigenen Songs.