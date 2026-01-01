MEENA CRYLE & CHRIS FILLMORE BAND
23. Jan. 2026
Die Musik von Meena Cryle und Chris Fillmore ist wie der Soundtrack eines Roadmovies, irgendwo zwischen Salzach-Delta und den Südstaaten. Southern Soul, Blues, Gospel, Country & Rock'n'Roll - die beiden Musiker greifen beherzt und intuitiv in unterschiedliche musikalische Schubladen und produzieren nicht nur ihren eigenen Sound, sondern auch ihre eigenen Songs.
Gemeinsam mit dem legendären Bassisten ANGUS „Bangus“ THOMAS (Miles Davis, Albert King, Johnny Winter, etc), dem Schlagzeuger LENNY DICKSON (Georg Danzer, Tom Waits, Peter Wolf, etc) und dem Keyboarder MARKUS MARAGETER (Harry Ahamer, Hot Pants Road Club, Stubnblues 2.0, etc) begeben sie sich auf eine Reise zurück zu den Wurzeln ihrer Musik.
Details zur Spielstätte:
Palmstraße 4, A-5280 Braunau
Adresse: Palmstraße 4, A-5280 Braunau
Telefon: +43 7722 65692
Fax: +43 7722 66631
Geodaten: 48.2587, 13.0363
Termine: MEENA CRYLE & CHRIS FILLMORE BAND - Gugg Kulturhaus - Stadt Braunau