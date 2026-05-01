Marx, Marchand & Yukari - „Escale Vocale PARIS - TOKYO"

Im legendären Cabaret „Lapin Agile“ in Paris veränderte eine unerwartete Begegnung zwei Leben. Im Jahr 2015 gab Yukari, die damals auf Tournee in Frankreich war, ihren letzten Auftritt auf dieser symbolträchtigen Bühne in Montmartre. Am Klavier saß an diesem Abend Philippe Marchand. Das Schicksal spielte seine treffendste Note: Ein künstlerischer und menschlicher Funke sprang über und verband die beiden für immer.

Einige Jahre später – 2018 – ließ sich Philippe endgültig in Japan nieder, um dieses gemeinsame Abenteuer fortzusetzen. Seitdem bereist das Duo Japan von Konzert zu Konzert und teilt eine grenzenlose Leidenschaft sowie eine seltene musikalische Verbundenheit. Gemeinsam komponieren sie und schufen MyProduction, eine Struktur, die nicht nur ihre eigene Arbeit fördert, sondern auch die anderer Künstler auf dem Archipel unterstützt.

Zu dieser Geschichte gesellte sich ein langjähriger Weggefährte hinzu: Der gebürtige Braunauer und Wahlfranzose Joe Marx. Während vielen Jahren Philippe's künstlerischer Komplize in Frankreich, kam er einige Male nach Japan, um dort mit ihnen auf der Bühne zu stehen. Diese musikalischen Begegnungen, reich an Freundschaft und Emotionen, bleiben ihnen für immer in Erinnerung.

Nun trifft sich das Trio auf Initiative von Joe in Österreich, um ein neues Kapitel dieser musikalischen Reise aufzuschlagen. Begleitet von Piano und Gitarre, werden die Musiker auf der Guggbühne stimmgewaltige Songs in Japanisch, Französisch und Englisch zum Besten geben.