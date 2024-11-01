Mally & Schneider feat. M. Gasselsberger

Ein Blues-Abend der Extraklasse! Zwei akustische Gitarren, eine Mundharmonika, ein Piano und die raue, kraftvolle Stimme von „Sir" Oliver Mally – das sind die Zutaten für ein beeindruckendes musikalisches Erlebnis, das die Bluesexperten ihrem Publikum bieten.

In ihrer einzigartigen Kombination schaffen es Mally, Schneider & Gasselsberger die Zuhörer von der ersten Note an in ihren Bann zu ziehen und mit ihrer Musik zu begeistern. Die Magie ihres Auftritts liegt in der Fähigkeit, die Stimmung von subtiler Intimität bis hin zu explosiver Energie zu variieren. Manchmal wird es so leise, dass man eine Stecknadel fallen hört.

Oliver Mally ist ein genialer Geschichtenerzähler, der mit warmer sonorer Stimme den Zuhörer in seine wilde Blueswelt entführt und sich dabei raffiniert an der Gitarre begleitet. Was Peter Schneider wie beiläufig von den Gitarrensaiten pflückt, ist ein besonderer Genuss. In jedem Ton ist die Klasse des Münchner Gitarristen zu hören! Umsponnen wird all das von Ausnahmepianisten Martin Gasselsberger, einem der großen improvisierenden Geschichtenerzähler des zeitgenössischen Jazz hierzulande.

Lassen Sie sich diese musikalische Offenbarung nicht entgehen!