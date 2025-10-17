Geschichten aus dem Wiener Wald

Horváth setzt das allgemein Menschliche einfühlsam und klarsichtig in Szene. Er legt den Fokus auf die einsamen Menschen, die sich ständig umkreisen wie Planeten. Es präsentiert sich ein Reigen der vergeblichen Gefühle - alle lieben aneinander vorbei.
Zwischen der „Stillen Straße“ im achten Bezirk und der Wachau entfaltet sich die berührende Geschichte rund um Marianne, Tochter des Puppenklinikbesitzers, den alle den Zauberkönig nennen. Ihr Versuch, aus der Verlobung mit dem Fleischhauer Oskar in die vermeintliche Freiheit mit dem Hallodri Alfred zu entfliehen, scheitert. Doch so schnell gibt sich Marianne nicht geschlagen.
AK KULTURNOVEMBER: Inhaber einer AKTIVEN Leistungskarte der AKOÖ, erhalten im Rahmen des Kulturnovembers 50 % Ermäßigung auf EINE Karte pro Veranstaltung. ACHTUNG: LIMITIERTE STÜCKZAHL!
Nur direkt im Guggbüro gegen Vorlage der AK Karte!
Wolfgang Arndt Zauberkönig
Martina Auer Marianne
Herbert Forthuber Gast
Sonja Hochradl Großmutter, Gnädige Frau, Tante
Franz Huber Erich
Lorenz Huber Havlitschek, Conferencier
Doris Leeb Mathilde
Markus Linecker Oskar
Romana Penias Mutter, Tante, Wirtin, Frau in grün
Romana Schiller Rittmeister
Nora Starzengruber Emma, Tänzerin
Helmut Stonig Alfred
Rosa Wimmer Ida, Tochter, Tänzerin, Messdiener
Klaus Ranzenberger Stimme aus dem Off
Brigitte Rembt Regie, Bühne, Musikauswahl
Gerhard Ortner, Robert Lenzbauer Licht & Ton
Oliver Rembt Bühnenbau
Manuela Fuchs Fotos
creativ-werk Melanie Mayer Grafikdesign
Helmut Stonig heston films Trailer
Gugg Kulturhaus Produktion
Preis: ab 25 €
|Oktober 2025
|Fr. 17. Okt. 2025
20:00 Uhr
Tickets kaufen
|Sa. 18. Okt. 2025
20:00 Uhr
Tickets kaufen
|Fr. 24. Okt. 2025
20:00 Uhr
Tickets kaufen
|Sa. 25. Okt. 2025
20:00 Uhr
Tickets kaufen
|So. 26. Okt. 2025
18:00 Uhr
Tickets kaufen
|November 2025
|Fr. 7. Nov. 2025
20:00 Uhr
Tickets kaufen
|Sa. 8. Nov. 2025
20:00 Uhr
Tickets kaufen