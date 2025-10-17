Geschichten aus dem Wiener Wald

Volksstück in sieben Bildern nach Ödön von Horváth. Im ersten Moment lässt der Titel an die Unbeschwertheit des gleichnamigen Walzers von Johann Strauss denken, doch hinter der Seligkeit lauert die Wirklichkeit.

Horváth setzt das allgemein Menschliche einfühlsam und klarsichtig in Szene. Er legt den Fokus auf die einsamen Menschen, die sich ständig umkreisen wie Planeten. Es präsentiert sich ein Reigen der vergeblichen Gefühle - alle lieben aneinander vorbei.

Zwischen der „Stillen Straße“ im achten Bezirk und der Wachau entfaltet sich die berührende Geschichte rund um Marianne, Tochter des Puppenklinikbesitzers, den alle den Zauberkönig nennen. Ihr Versuch, aus der Verlobung mit dem Fleischhauer Oskar in die vermeintliche Freiheit mit dem Hallodri Alfred zu entfliehen, scheitert. Doch so schnell gibt sich Marianne nicht geschlagen.

Wolfgang Arndt Zauberkönig

Martina Auer Marianne

Herbert Forthuber Gast

Sonja Hochradl Großmutter, Gnädige Frau, Tante

Franz Huber Erich

Lorenz Huber Havlitschek, Conferencier

Doris Leeb Mathilde

Markus Linecker Oskar

Romana Penias Mutter, Tante, Wirtin, Frau in grün

Romana Schiller Rittmeister

Nora Starzengruber Emma, Tänzerin

Helmut Stonig Alfred

Rosa Wimmer Ida, Tochter, Tänzerin, Messdiener

Klaus Ranzenberger Stimme aus dem Off

Brigitte Rembt Regie, Bühne, Musikauswahl

Gerhard Ortner, Robert Lenzbauer Licht & Ton

Oliver Rembt Bühnenbau

Manuela Fuchs Fotos

creativ-werk Melanie Mayer Grafikdesign

Helmut Stonig heston films Trailer

Gugg Kulturhaus Produktion

Preis: ab 25 €