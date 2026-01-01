Gentlemen Music Club - Vodka auf Veltliner

Gewinnen Sie 20 x 2 Freikarten im Stadttheater Wiener Neustadt: Der Grüne Kakadu (Stummfilm, Wien 1932) mit Live-Musik von Sascha Peres und der Wiener Brut
Gugg Kulturhaus - Stadt Braunau
30. Jan. 2026
Mit dem Gentlemen Music Club erweisen uns die fünf „glorreichen Sieben“ der Wiener Musikszene die Ehre. Die Allstar-Band besteht aus Russkaja-Frontman Georgij Makazaria, der auch schon auf so mancher Operettenbühne sein Unwesen getrieben hat, dem „Teufelsfiddler“ und Comedian Aliosha Biz, dem halben Duo von „Klezmer Reloaded“ Alexander Shevchenko, dem Chorleiter und Mastermind Roman Grinberg sowie dem herausragenden Klezmer-Klarinettisten Sasha Danilov.

Die „Gents“ haben viele bekannte und unbekannte Lieder mit viel Herzblut und Nostalgiegefühl im Gepäck. Mit einer guten Portion Charme und Humor präsentieren sie Highlights aus Film- und Tanzmusik und präsentieren dabei so manche Schätze der Folklore West-, Süd-, Mittel- und Osteuropas. In ihrem aktuellen Programm „Vodka auf Veltliner“ zeigen die fünf kreativen Künstler auf ihre witzig-freche Art sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede der osteuropäischen und der österreichischen Seele: ein abwechslungsreiches musikalisch-satirisches Programm.

Prost und Nasdorowje!

Details zur Spielstätte:
Palmstraße 4, A-5280 Braunau

