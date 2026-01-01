Gentlemen Music Club - Vodka auf Veltliner

Die „Gents“ haben viele bekannte und unbekannte Lieder mit viel Herzblut und Nostalgiegefühl im Gepäck. Mit einer guten Portion Charme und Humor präsentieren sie Highlights aus Film- und Tanzmusik und präsentieren dabei so manche Schätze der Folklore West-, Süd-, Mittel- und Osteuropas. In ihrem aktuellen Programm „Vodka auf Veltliner“ zeigen die fünf kreativen Künstler auf ihre witzig-freche Art sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede der osteuropäischen und der österreichischen Seele: ein abwechslungsreiches musikalisch-satirisches Programm.
Prost und Nasdorowje!
|Januar 2026
|Fr. 30. Jan. 2026
20:00 Uhr
