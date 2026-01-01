Gentlemen Music Club - Vodka auf Veltliner

Mit dem Gentlemen Music Club erweisen uns die fünf „glorreichen Sieben“ der Wiener Musikszene die Ehre. Die Allstar-Band besteht aus Russkaja-Frontman Georgij Makazaria, der auch schon auf so mancher Operettenbühne sein Unwesen getrieben hat, dem „Teufelsfiddler“ und Comedian Aliosha Biz, dem halben Duo von „Klezmer Reloaded“ Alexander Shevchenko, dem Chorleiter und Mastermind Roman Grinberg sowie dem herausragenden Klezmer-Klarinettisten Sasha Danilov.